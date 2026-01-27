بلومبرگ: اسرائیل درگیر بزرگترین بحران روانی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بلومبرگ گزارش داد که رژیم صهیونیستی در یکی از وخیم ترین بحران های روحی و روانی تاریخ جعلی خود به سر می برد به طوری که هزاران صهیونیست دچار تنش های بعد از حادثه به دنبال وقوع عملیات طوفان الاقصی شده اند.

بر اساس این گزارش، همین مسئله خسارت های مالی زیادی به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد آورده است.

در این گزارش آمده است که پیش بینی می شود ۵۰۰ میلیارد شکل(۱۶۰ میلیارد دلار) طی پنج سال آینده در این زمینه هزینه روی دست تل آویو باقی بماند.

این خسارت ها شامل تضعیف فرصت های شغلی، کاهش تولید، افزایش حوادث رانندگی، بیماری های مزمن، خشونت خانگی و اعتیاد می شود. همچنین گزارش شده که تعداد صهیونیست هایی که دچار مشکلات روحی و روانی شده اند به صدها هزار نفر می رسد.

در حال حاضر نیز در بخش بازپروری وزارت جنگ رژیم صهیونیستی ۳۲ هزار نظامی صهیونیست به دلیل مشکلات روحی و روانی تحت درمان قرار دارند. گفته می شود این آمار تا ۵۰ هزار تن نیز افزایش پیدا می کند.