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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

باکو در برابر فتنه‌انگیزی‌های رژیم صهیونیستی هوشیار باشد

باکو در برابر فتنه‌انگیزی‌های رژیم صهیونیستی هوشیار باشد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان بر لزوم هوشیاری در خصوص فتنه‌انگیزی‌ها و اقدامات مداخله‌جویانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو، اظهارات مداخله‌جویانه، تحریک‌آمیز و سراسر کذب وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر قدس در جریان سفر به جمهوری آذربایجان را محکوم کرد و در راستای تنویر افکار عمومی، تاکید کرد: نماینده رژیمی‌که با ترور، اشغال و نسل‌کشی استعماری مردم فلسطین بنا شده و ماهیت آن با اشغالگری، تروریسم دولتی و آپارتاید گره خورده و کارنامه‌ای مملو از جنایت سازمان یافته علیه بشریت و نسل‌کشی به ویژه کشتار گسترده زنان و کودکان را در کارنامه خود دارد، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و اخلاقی برای سخن گفتن از حقوق بشر یا مسایل داخلی سایر کشورها است. این اظهارات مزورانه، تلاشی مذبوحانه برای انحراف افکار عمومی جهان از فشار فزاینده نسبت به جنایات جنگی این رژیم محسوب می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: با اظهار تاسف از موقعیت فراهم شده برای نماینده این رژیم نامشروع و جنایتکار برای پوشش جنایات خود، طرح ادعاهای واهی و یاوه سرائی بر عیله جمهوری اسلامی ایران در باکو، ضمن تأکید بر پیوندهای عمیق، تاریخی و ناگسستنی میان دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان، لزوم هوشیاری در خصوص این گونه فتنه انگیزی‌ها و اقدامات مداخله‌جویانه رژیم صهیونیستی که با هدف تخریب روابط دو کشور و ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه صورت گیرد، را یادآوری کرد.

کد مطلب 6733089
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      1 5
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      مشکل در منطقه اینه در جنگ جهانی دوم هیتلر و بعد سرنگون شدن هیتلر کشورهای منطقه به دو قطب شرق و غرب قسمت شدن ایران تونست خودش رو به گفته امام راحل نه شرقی نه غربی خلاص کنه استقلال آزادی رو از زیر سلطه غرب بیگانه ها خارج کنه اما متاسفانه کشورهای اطراف ما از اون زمان هرگز نتونستن برای همینه که همیشه غرب در این کشورها حضور مداخله پررنگی داره چون زیر سلطه غرب خدمت می کنند و خیلی شخصیت ها گماشته شده خود غرب هستند و مثل ایران مستقل آزاد نیستند ..
    • NP IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      3 1
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      این به سیاست ایران با همسایگان بستگی داره و باید با مداخله ای که غرب در این کشورها داره بتونیم با این کشورها در گفتمان روابط دیپلماتیک موفقی و ایجاد آرامش در کنار همکاری های اقتصادی بلندمدت دو طرفه و بین دو ملت حفظ کنیم ..
    • NP IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      1 2
      پاسخ
      باکو و برخی کشورهای شمالی نیز اغلب بیشتر تحت تاثیر دشمن نفوذ مداخله دشمن قرار می‌گیرند. باید این چیرا رو مراقب بود هوشیار بود و توجه کرد .. باکو می تونه تعامل همکاری دو طرفه خوب مثبت ارزشمندی با ایران و بین دو ملت کشور داشته باشه البته اگر تحت تاثیر مداخله های بیرونی نباشه قرار نگیره و سعی کنه مداخله ها رو بین دو طرف در سمت و سوی خودش خنثی کنه .
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      3 4
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      الهام خانم تو که غیرت نداری لا اقل همسایه فروشی نکن خودت میدونی چند ساعت طول نمی‌کشه شخم زده بشی
    • سیامک IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      2 3
      پاسخ
      متاسفانه سالها با اربیل و باکو تعارف و مماشات و انفعال کردید همیشه هم هر فرصتی گیر آوردند از پشت به ایران خنجر زدند.حسن همجواری--اشتراکات تاریخی فرهنگی--کشور دوست و همسایه.......الان برنامتون چیه برای همسایگان محترمی که دندون تیز کردند برای خاک ایران؟

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