به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو، اظهارات مداخله‌جویانه، تحریک‌آمیز و سراسر کذب وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر قدس در جریان سفر به جمهوری آذربایجان را محکوم کرد و در راستای تنویر افکار عمومی، تاکید کرد: نماینده رژیمی‌که با ترور، اشغال و نسل‌کشی استعماری مردم فلسطین بنا شده و ماهیت آن با اشغالگری، تروریسم دولتی و آپارتاید گره خورده و کارنامه‌ای مملو از جنایت سازمان یافته علیه بشریت و نسل‌کشی به ویژه کشتار گسترده زنان و کودکان را در کارنامه خود دارد، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و اخلاقی برای سخن گفتن از حقوق بشر یا مسایل داخلی سایر کشورها است. این اظهارات مزورانه، تلاشی مذبوحانه برای انحراف افکار عمومی جهان از فشار فزاینده نسبت به جنایات جنگی این رژیم محسوب می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: با اظهار تاسف از موقعیت فراهم شده برای نماینده این رژیم نامشروع و جنایتکار برای پوشش جنایات خود، طرح ادعاهای واهی و یاوه سرائی بر عیله جمهوری اسلامی ایران در باکو، ضمن تأکید بر پیوندهای عمیق، تاریخی و ناگسستنی میان دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان، لزوم هوشیاری در خصوص این گونه فتنه انگیزی‌ها و اقدامات مداخله‌جویانه رژیم صهیونیستی که با هدف تخریب روابط دو کشور و ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه صورت گیرد، را یادآوری کرد.