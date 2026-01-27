دانشگاه قم میزبان چهارمین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور دانشجویان و دانشگاه قم به منظور برگزاری چهارمین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور در سال ۱۴۰۴ تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

بر اساس این تفاهم نامه که با حضور حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی رئیس دانشـگاه قم، سید امیرعلی آقامیری سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان به امضاء رسید، چهار جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور به میزبانی دانشگاه قم برگزار خواهد شد.

این جشنواره با هدف شناخت استعدادها و توانایی‌های دانشجویان در زمینه‌های قرآنی، فرهنگی و هنری و بسترسازی جهت رشد و بالندگی آن‌ها، کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیان‌های فکری، فرهنگی و اعتقادی، تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه‌ها جهت الگودهی به سایر دانشجویان از بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره می‌توان به زمینه‌سازی مناسب جهت تأثیرگذاری فعالیت‌های گروهی دانشجویی در رشد روابط اجتماعی و گروهی، ایجاد روحیه نشاط و امید در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر، زمینه سازی برای پرورش ابعاد شخصیتی فردی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر اشاره کرد.

همچنین ترویج فرهنگ معنوی قرآنی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انعکاس از طریق فضای مجازی، ترویج فرهنگ هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر، ارج نهادن به فعالیت‌های هنری منبعث از قرآن (منش اشراقی شهید آوینی)، بهره‌گیری از زبان هنر برای انتقال مفاهیم والای قرآنی و معارف اهل بیت(ع) به جامعه، گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از مفاهیم و الگوهای دینی، بزرگان و علمای اسلام و ... از موارد مهم و مورد تاکید برگزاری این جشنواره است.