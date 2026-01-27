جشن فجر انقلاب با میزبانی مالزی از فیلم های ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، صبح امروز ۷ بهمن‌ماه در کنفرانس مطبوعاتی با حضور رسانه‌های مالایی اعلام کرد: چهارمین جشنواره سینمایی ایران در مالزی طی سال‌های گذشته به بستری مهم برای گفت‌وگوی فرهنگی میان دو کشور تبدیل شده و نشان داده است که هنر، به‌ویژه سینما، زبانی جهانی برای تقویت تفاهم متقابل و نزدیکی ملت‌هاست.

وی ضمن قدردانی از تمامی نهادها و سازمان‌هایی که در برگزاری این رویداد نقش داشته‌اند، به‌طور ویژه از شرکت توسعه ملی فیلم مالزی (FINAS) و شرکت سینماهای زنجیره‌ای GSC به‌عنوان حامیان اصلی جشنواره یاد کرد و از شرکای فرهنگی، سینماگران، نمایندگان رسانه‌ها و تمامی همکاران اجرایی جشنواره تشکر کرد.

ارزانی با بیان اینکه جشنواره امسال در چهار مکان مختلف در سراسر مالزی برگزار می‌شود، افزود: نمایش فیلم‌ها در ایالت صباح، ایالت جوهور و دو مکان در شهر کوالالامپور انجام خواهد شد که این موضوع نشان‌دهنده افزایش علاقه مخاطبان مالزیایی به سینمای ایران و تلاش برای دسترسی طیف گسترده‌تری از علاقه‌مندان به آثار سینمایی ایران است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی؛ همچنین از تشکیل کمیته علمی ـ سینمایی مشترک ایران و مالزی در جریان این جشنواره خبر داد و گفت: این کمیته با هدف تقویت همکاری‌های حرفه‌ای و دانشگاهی در حوزه سینما و ایجاد چارچوبی پایدار برای ابتکارات مشترک آینده تشکیل شده است.

وی با اشاره به جایگاه سینمای ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: سینمای ایران در دهه‌های اخیر با تمرکز بر انسان، اخلاق، خانواده، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، و به دور از جلوه‌های پرزرق‌وبرق، توانسته است روایت‌هایی ساده اما عمیق ارائه دهد و حضوری مستمر و قابل احترام در جشنواره‌های معتبر جهانی داشته باشد.

ارزانی؛ حضور استاد مجید مجیدی را یکی از نقاط برجسته این دوره از جشنواره دانست و تصریح کرد: آثار این فیلمساز برجسته ایرانی از جمله بچه‌های آسمان، رنگ خدا، باران و آواز گنجشک‌ها نمونه‌های شاخصی از سینمای ارزش‌محور و انسانی هستند که با زبانی جهانی مفاهیمی چون مهربانی، امید، ایثار، معنویت و احترام به کرامت انسان را بازتاب می‌دهند.

وی اضافه کرد: مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره سینمایی ایران در مالزی همزمان با نیمه شعبان میلاد حضرت حجت (عج)، ۱۴ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد و اکران فیلم‌ها از ۱۷ تا ۱۹ بهمن‌ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در جریان این جشنواره، کارگاه آموزشی تخصصی با حضور استاد مجید مجیدی برگزار خواهد شد که فرصتی ارزشمند برای فیلمسازان، دانشجویان و علاقه‌مندان سینما در مالزی است تا به‌طور مستقیم با دیدگاه‌ها و تجربیات حرفه‌ای ایشان آشنا شوند.

رایزن فرهنگی ایران در مالزی با اشاره به موفقیت جهانی فیلم بچه‌های آسمان به‌عنوان نخستین فیلم ایرانی نامزد جایزه اسکار گفت: این موفقیت به‌روشنی بیانگر ظرفیت بالای سینمای ایران و جایگاه ممتاز استاد مجیدی در عرصه جهانی است؛ ایشان نه‌تنها یک کارگردان برجسته، بلکه سفیر فرهنگی ارزش‌های انسانی و معنوی در جهان معاصر به شمار می‌آیند.

ارزانی تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های مشترک ایران و مالزی در حوزه سینما از جمله تولید مشترک، تبادل هنرمند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توسعه بازارهای فرهنگی باشد.

رایزن فرهنگی کشورمان؛ بیان کرد: در این دوره از جشنواره، فیلم‌های احمد به کارگردانی امیرعباس ربیعی، بید مجنون به کارگردانی مجید مجیدی، پویانمایی سرزمین رویا به کارگردانی محسن عنایتی، ناتور دشت به کارگردانی سید محمد رضا خردمندان، آسمان غرب به کارگردانی محمد عسگری و اشک هور به کارگردانی مهدی جعفری برای مخاطبان مالزیایی به نمایش درخواهد آمد.

وی در پایان گفت: امیدوارم چهارمین جشنواره سینمایی ایران در مالزی بستری مشترک برای تعمیق روابط فرهنگی و هنری دو کشور باشد و این مسیر در سال‌های آینده نیز با قدرت بیشتری ادامه یابد.