به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «حسام بدران» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت که مقاومت فلسطین به تمام مفاد مرحله اول توافق آتشبس در نوار غزه پایبند بوده است.
این عضو ارشد حماس در سخنانی افزود: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دشمن جنایتکار در حال تعلل است و از بهانههای مختلف برای فرار از تعهدات خود، به ویژه در مورد افتتاح گذرگاه رفح و عقبنشینی از سرزمینهای اشغالی، استفاده میکند.
بدران در ادامه تأکید کرد: تأخیر در تحویل جسد آخرین اسیر اسرائیلی صرفاً به دلایل فنی بود. مقاومت جسد را برای هیچ دستاوردی نزد خود نگه نداشت و رژیم اشغالگر به خاطر اهداف سیاسی مرتبط با نتانیاهو مانع هماهنگی می شد.
عضو دفتر سیاسی حماس تصریح کرد که توجه نتانیاهو به موضوع اسیران، چه زنده و چه مرده، به محاسبات انتخاباتی و شخصی او مرتبط است، نه انگیزههای بشردوستانه و تصمیمات نظامی نتانیاهو منجر به کشته شدن دهها اسیر اسرائیلی در طول جنگ شد.
وی در مورد مرحله دوم توافق آتش بس در نوار غزه خاطرنشان کرد که این مرحله باید شامل خروج کامل شغالگران از نوار غزه، شروع جدی بازسازی، ورود کمکها و تضمین آینده نوار غزه باشد و هر گونه صحبت از «خلع سلاح» تلاشی برای مانعتراشی در این توافق است.
حسام بدران درباره سلاح مقاومت هم گفت: حق مقاومت از نظر بینالمللی تضمین شده است و سلاحهای مقاومت برای دفاع از خود در برابر رژیم اشغالگر است. سلاح مقاومت یک مسئله داخلی فلسطینی است که تابع دیکتههای خارجی نیست.
وی همچنین بر آمادگی جنبش حماس برای واگذاری آسان و بیدردسر اداره نوار غزه به کمیته ملی مورد توافق تأکید کرد و متعهد شد که از ماموریت آن حمایت کند.
این عضو ارشد حماس توضیح داد که به دلیل تعلل اسرائیل و تحمیل شرایط بازرسی جدید، علیرغم فشارهای منطقهای و آمریکایی، هنوز هیچ تاریخ نهایی برای بازگشایی گذرگاه وجود ندارد.
این اظهارات حسام بدران در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که جسد آخرین اسیر در نوار غزه در محله شجاعیه، در شرق شهر غزه پیدا شده است.
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