عملیات بازگرداندن اسرا تکمیل شد؛ خلع سلاح حماس هدف بعدی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد ارتش این رژِیم مأموریت «بازگرداندن تمامی اسرا» را به‌طور کامل به پایان رسانده است.

وی افزود: اکنون تمرکز تل‌آویو بر خلع سلاح جنبش حماس در سراسر نوار غزه قرار دارد و این هدف «چه از مسیر آسان و چه از مسیر سخت» دنبال خواهد شد.

نتانیاهو همچنین با رد هرگونه نقش‌آفرینی نیروهای خارجی اعلام کرد که اجازه ورود نیروهای ترکیه یا قطر به غزه داده نخواهد شد و اسرائیل با تشکیل هرگونه دولت فلسطینی در غزه مخالفت می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که در صورت حمله ایران به اسرائیل، پاسخ تل‌آویو «بی‌سابقه و قاطع» خواهد بود.

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا هفته گذشته از رئیس‌جمهور ترامپ خواسته است حمله‌ای علیه ایران را به تعویق بیندازد یا نه، گفت: «تمایلی ندارم وارد این موضوع شوم.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تا پیش از خلع سلاح، اجازه بازسازی در نوار غزه را نخواهیم داد.

وی افزود: با بازگشایی گذرگاه رفح با وجود نظارت از سوی ما موافقت کرده‌ایم و ورود و خروج افراد از این گذرگاه را بررسی خواهیم کرد.

نتانیاهو در ادامه گفت: در مقطعی در غزه، مهمات کافی برای جنگ نداشتیم و به همین دلیل تعدادی از سربازان کشته شدند.

وی اظهار داشت: به‌دلیل تحریمی که دولت قبلی آمریکا اعمال کرده بود، سلاح نداشتیم؛ اما این وضعیت زمانی تغییر کرد که ترامپ به قدرت رسید.