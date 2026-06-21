به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ایران پول‌ های خود که غیر قانونی در بانک‌ های خارجی مسدود شده است را پس خواهد گرفت.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین این پیام را در ارتباط با خبر الجزیره منتشر کرد که نوشته بود: رئیس جمهور ایران می‌گوید ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده فعلی ایران در اختیار قطر، به عنوان بخشی از توافق اولیه با آمریکا برای پایان جنگ، بازگردانده خواهد شد.