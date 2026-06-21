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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

اولیانوف: ایران پول‌های مسدود شده خود در بانک‌های خارجی را پس‌می‌گیرد

اولیانوف: ایران پول‌های مسدود شده خود در بانک‌های خارجی را پس‌می‌گیرد

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین اعلام کرد: ایران پول‌های مسدود شده خود در بانک‌های خارجی را پس‌می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ایران پول‌ های خود که غیر قانونی در بانک‌ های خارجی مسدود شده است را پس خواهد گرفت.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین این پیام را در ارتباط با خبر الجزیره منتشر کرد که نوشته بود: رئیس جمهور ایران می‌گوید ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده فعلی ایران در اختیار قطر، به عنوان بخشی از توافق اولیه با آمریکا برای پایان جنگ، بازگردانده خواهد شد.

اولیانوف: ایران پول‌های مسدود شده خود در بانک‌های خارجی را پس‌می‌گیرد

کد مطلب 6867102

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