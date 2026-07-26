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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

اولیانوف: مناقشه ایران و آمریکا راه حل نظامی ندارد

اولیانوف: مناقشه ایران و آمریکا راه حل نظامی ندارد

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد: مناقشه ایران و آمریکا راه حل نظامی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: تعلیق برنامه‌ های گسترش حملات به ایران کافی نیست؛ این برنامه‌ها باید لغو شوند.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین ادامه داد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که اذعان کنیم این مناقشه راه‌ حل نظامی ندارد.

گفتنی است که به دنبال تجاوز آمریکا به خاک ایران بر خلاف قوانین بین المللی، تهران نیز مطابق با حق مشروع خود برای دفاع، منابع و تأسیسات واشنگتن در منطقه را هدف قرار داده است.

کد مطلب 6899859

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