به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین با صدور بیانیه ای در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: درخواست‌ ها از ایران برای ازسرگیری فوری بازرسی‌ها به ویژه هنگامی که توسط آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه که اقدامات بی‌ ملاحظه آنها وضعیت فعلی را به وجود آورده است، مطرح می‌شود، کاملا نامناسب است.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در این خصوص ادامه داد: در این زمینه، بدبینی نسبت به ابتکار عمل ایالات متحده برای ارائه یک قطعنامه ضدایرانی دیگر، غیرقابل انکار است. آمریکا به همراه اسرائیل، تأسیسات هسته‌ای ایران را که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، در ژوئن ۲۰۲۵ و سپس در فوریه- مارس ۲۰۲۶ بمباران کردند.

«میخائیل اولیانوف» افزود: آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی منظمی را در آن تأسیسات انجام داده بود و هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد هسته‌ای به سمت اهداف اعلام نشده پیدا نکرده بود. ایالات متحده و اسرائیل صرفاً از نگرانی‌های ادعایی عدم اشاعه به عنوان بهانه‌ای برای تجاوز بی‌دلیل خود استفاده کردند. انگلیس، آلمان و فرانسه، به نوبه خود در این خصوص همدست بودند.