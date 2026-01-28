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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

درگذشت یک طراح صحنه و لباس سینما

درگذشت یک طراح صحنه و لباس سینما

مجید علی‌اسلام از پیشکسوتان طراحی صحنه و لباس درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجید علی اسلام از پیشکسوتان طراحی صحنه و لباس شب گذشته ۷ بهمن بر اثر سکته قلبی درگذشت.

مراسم خاکسپاری آن مرحوم فردا پنجشنبه ۹ بهمن ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) و مراسم یادبود وی روز جمعه ۱۰ بهمن ساعت ۱۹:۴۵ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می‌شود.

وی در کارنامه کاری خود طراحی صحنه و لباس آثاری همچون «غریزه»، «خروج»، «درخونگاه»، «عطر داغ»، «یادم تو را فراموش»، «بدون اجازه»، «رهاتر از دریا»، «پرنده باز» و ... را بر عهده داشته است.

علی اسلام همچنین در نمایش‌هایی همچون «دایره گچی قفقازی»، «شبیه زندگی»، «هفت خفتگان»، «آنسوی آیینه»، «مفر»، «سه خواهر» و ... نیز به عنوان مدیر صحنه حضور داشته است.

کد مطلب 6733920
آروین موذن زاده

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