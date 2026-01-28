کشف ۴۷ کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری یک قاچاقچی در جنوب غرب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی،پیش از ظهر چهارشنبه،در جمع خبرنگاران از دستگیری یک قاچاقچی موادمخدر و کشف مقادیر قابل توجهی مواد افیونی در شهرستان رباط کریم خبر داد.

زلفخانی در تشریح این خبر اظهار داشت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مشکوک یک فرد در زمینه توزیع موادمخدر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند محل اختفای این فرد را شناسایی و در عملیاتی ویژه وی را دستگیر کنند و در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲۲ کیلوگرم شیشه، ۲۲ کیلوگرم هروئین، یک کیلوگرم مرفین و ۲ کیلوگرم تریاک کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تاکید کرد: این اقدام پلیس گامی مهم در مقابله با قاچاق موادمخدر و تامین امنیت جامعه است.