۱۰ کیلوگرم تریاک در شهرقدس کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان قدس خبر داد.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرقدس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، موفق به شناسایی و دستگیری یک قاچاقچی موادمخدر شدند، در بازرسی های صورت گرفته، ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط گردید.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران افزود: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم، تحویل مراجع قضائی شد.