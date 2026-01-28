الولایی: مقام معظم رهبری مصداق ایمان در رویارویی با طاغوتیان است 

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوآلاء الولایی دبیرکل کتائب سیدالشهدای عراق با تأکید بر پیوند اعتقادی و سیاسی گروههای مقاومت با جمهوری اسلامی ایران، حمایت الهی از این کشور را قطعی و مستمر توصیف کرد.
الولایی با اشاره به روایتی تاریخی از قرآن کریم اظهار داشت: جمهوری اسلامی، پروردگاری دارد که از فیلهای ابرهه محافظت کرد و با پایداری و استقامت عبدالمطلب و پرندگان ابابیل پیروز شد، چرا که پیروزی همواره یار مقاومتگران شرافتمند است.
دبیرکل کتائب سیدالشهدای عراق در ادامه، خطاب به امام خامنهای گفت: ای آقایمان، ای فرزند زهرا(س)، همواره و برای همیشه با توایم و در کنارت هستیم، نه با دشمنت.
وی این موضع را نشانه تعهد عملی جبهه مقاومت به رهبری دینی و سیاسی دانست و با تشریح شاخصهای رهبری در نگاه جریان مقاومت افزود: بر ما نیست جز اینکه در کنار فرد مؤمن، شجاع، صادق، خالص و فقیهِ ولی بایستیم و این ویژگیها مبنای مشروعیت رهبری در مواجهه با قدرتهای مسلط جهانی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سیاستهای ایالات متحده گفت: کاخ سفید به رذیلت و انحراف دعوت میکند، شرافتمندان را ترور میکند، وفاداران را میکشد و زندانی ، کشورها را اشغال و ملتها را تحقیر میکند .
الولایی در ادامه، تقابل میان جبهه مقاومت و آمریکا را تقابل ایمان و طاغوت توصیف کرد و اظهار داشت: هیچکس روی این زمین مصداق ایمان در رویارویی با طاغوتیان بیش از امام خامنهای نیست و هیچکس مصداق شرک و کفر بیش از ترامپ نیست.
نظر شما