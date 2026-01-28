صادرات کشاورزی هرمزگان با رشد ۳۶ درصدی ارزشی به ۸۹۵ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جامعی، مدیر توسعه بازرگانی این سازمان، در این نشست بر لزوم افزایش کیفیت، رعایت استانداردهای بین‌المللی و بسته‌بندی مناسب برای تداوم روند رشد صادرات تأکید کرد.

وی افزود: شناخت دقیق بازارهای هدف، نیازهای مصرف‌کنندگان و قوانین کشورهای مقصد، از پایه‌های موفقیت در عرصه صادرات است.کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، چین، عراق، آسیای میانه و افغانستان، مقاصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی هرمزگان در این دوره بوده‌اند.

جامعی خاطرنشان کرد:طی ده ماهه امسال، صادرات محصولات کشاورزی استان هرمزگان با رشد قابل توجه ۲۹ درصدی در حجم و ۳۶ درصدی در ارزش مواجه شد و به ۷۸۷ هزار تن به ارزش ۸۹۵ میلیون دلار رسید.

در بخش دیگری از این جلسه، نمایندگان شهرستان‌ها به ارائه گزارش‌های ماهیانه و بررسی چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان پرداختند.

مقرر شد کلیه شهرستان‌ها گزارش‌های دقیق ماهیانه شامل نوع محصول، میزان وزنی، نام صادرکنندگان و کشورهای هدف را به صورت منظم ارسال کنند.

این نشست با حضور مدیر توسعه بازرگانی، کارشناس مسئول صادرات ستاد و نمایندگان توسعه بازرگانی شهرستان‌ها در دفتر مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار شد.