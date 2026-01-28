به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به استقرار دائمی تیم‌های تخصصی در مبادی ورودی بندری گفت: با حضور شبانه‌روزی نیروهای این اداره کل، تمامی مراحل بازرسی بهداشتی، نمونه‌برداری و صدور مجوز ترخیص نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، سویا و کنجاله آفتابگردان بدون توقف انجام می‌شود.

وی افزود: زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم فراهم است تا هیچ مانعی در مسیر ترخیص به موقع نهاده‌ها ایجاد نشود و زنجیره تأمین استان و کشور با ثبات کامل ادامه یابد.

آقاپور کاظمی همچنین به اقدامات این اداره کل در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه و در جریان اغتشاشات، با همراهی استاندار مازندران، تمامی اقدامات پدافندی برای حفظ سرمایه ملی و جلوگیری از اختلال در تولید، به صورت فوری اجرا شد.

وی آمار ۱۰ ماهه نخست سال جاری را نیز اعلام کرد: در این مدت، هزار و ۴۳۷ مجوز واردات به حجم بیش از ۴ میلیون و ۱۰۳ هزار تن صادر شد که از این میان، ۱۵۱۰ مجوز ترخیص ثبت گردید و بیش از ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تن از محموله‌ها پس از تأیید سلامت و انطباق با استانداردها، وارد چرخه تأمین استان و کشور شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی ما، نظارت هوشمند و دقیق بر کلیه مراحل ورود، نگهداری و توزیع نهاده‌های دامی است تا زنجیره تأمین در استان کاملاً ایمن و سالم باقی بماند و دامداران با اطمینان کامل به نهاده‌ها دسترسی داشته باشند.