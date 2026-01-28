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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

نهاده‌های دامی بدون وقفه از بنادر مازندران در حال ترخیص است

نهاده‌های دامی بدون وقفه از بنادر مازندران در حال ترخیص است

ساری - مدیرکل دامپزشکی مازندران اعلام کرد: فرآیند واردات و ترخیص نهاده‌های دامی از سه بندر اصلی استان بدون هیچ وقفه و با نظارت شبانه‌روزی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به استقرار دائمی تیم‌های تخصصی در مبادی ورودی بندری گفت: با حضور شبانه‌روزی نیروهای این اداره کل، تمامی مراحل بازرسی بهداشتی، نمونه‌برداری و صدور مجوز ترخیص نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، سویا و کنجاله آفتابگردان بدون توقف انجام می‌شود.

وی افزود: زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم فراهم است تا هیچ مانعی در مسیر ترخیص به موقع نهاده‌ها ایجاد نشود و زنجیره تأمین استان و کشور با ثبات کامل ادامه یابد.

آقاپور کاظمی همچنین به اقدامات این اداره کل در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه و در جریان اغتشاشات، با همراهی استاندار مازندران، تمامی اقدامات پدافندی برای حفظ سرمایه ملی و جلوگیری از اختلال در تولید، به صورت فوری اجرا شد.

وی آمار ۱۰ ماهه نخست سال جاری را نیز اعلام کرد: در این مدت، هزار و ۴۳۷ مجوز واردات به حجم بیش از ۴ میلیون و ۱۰۳ هزار تن صادر شد که از این میان، ۱۵۱۰ مجوز ترخیص ثبت گردید و بیش از ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تن از محموله‌ها پس از تأیید سلامت و انطباق با استانداردها، وارد چرخه تأمین استان و کشور شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی ما، نظارت هوشمند و دقیق بر کلیه مراحل ورود، نگهداری و توزیع نهاده‌های دامی است تا زنجیره تأمین در استان کاملاً ایمن و سالم باقی بماند و دامداران با اطمینان کامل به نهاده‌ها دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 6734040

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