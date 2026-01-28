اجرای ۷ برنامه اصلی فرهنگی - هنری طی دهه فجر در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش خزایی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به همزمانی دهه فجر و اعیاد شعبانیه گفت: امسال ما در ورامین هفت برنامه اصلی برگزار خواهیم کرد که از این میان، سه برنامه محوری و شاخص است.

وی درباره جزئیات این برنامه‌ها افزود: روز ۱۲ بهمن از ساعت ۱۴، مراسم شعر استانی و رونمایی از کتاب نویسندگان تازه‌تألیف در فرهنگسرای رازی برگزار می‌شود. همچنین کارگاه آموزشی شعر با حضور اساتید تهران از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برای علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

این مسئول گفت: در همان روز، همچنین برنامه ویژه ای با حضور شاعران استانی و شهرستانی برگزار می‌شود.

خزایی ادامه داد: روز ۱۷ بهمن، جشن انقلاب اسلامی و نیمه شعبان با حضور هنرمندان، گروه‌های سرود و شاعران شهرستان در فرهنگسرای رازی برگزار خواهد شد. روز ۱۴ بهمن نیز نمایشگاهی از عکس، نقاشی و خوشنویسی در گالری هفت بهشت برگزار می‌شود که شامل آثار مرتبط با جاذبه‌های تاریخی ورامین و راهپیمایی‌های دهه فجر سال‌های گذشته است.

وی با اشاره به برنامه‌های تئاتری گفت: بازبینی نمایش‌های صحنه‌ای برای اجرا از ۱۵ تا ۳۰ بهمن در فرهنگسرای رازی انجام شد و سه گروه آماده اجرای نمایش برای شور و نشاط اجتماعی در این ایام هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین درباره دیگر برنامه‌ها تصریح کرد: همچنین نمایشگاه عکس با محوریت جاذبه‌های گردشگری و تاریخی با همکاری میراث فرهنگی از ۲۳ تا ۳۰ بهمن برپا خواهد شد و اجرای موسیقی سنتی توسط دو گروه در روزهای ۲۲ و ۲۳ بهمن انجام می‌شود.

خزایی در پایان افزود: نمایشگاه کتاب از ۱۲ بهمن آغاز خواهد شد و به مدت دو ماه در ضلع شرقی میدان امام خمینی (ره) دایر است و شامل حدود ۱۵۰۰ عنوان کتاب خواهد بود.