به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری در حاشیه شهرستان دورود مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ برای شناسایی و دستگیری عامل با عاملان درگیری به محل اعزام شدند.
وی افزود: عامل درگیری بهمحض مشاهده مأموران قصد قرار داشت که بلافاصله توسط نیروهای گشت تحت محاصره قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دورود بیان کرد: عامل درگیری با یک قبضه چاقو به سمت مأموران حملهور شد که باتوجهبه تهدید جانی ایجاد شده پلیس مطابق قانون بهکارگیری سلاح و پس از صدور هشدارهای لازم با شلیک کنترل شده وی را زمینگیر و دستگیر کرد.
سرهنگ نوریان، تصریح کرد در برسیهای اولیه مشخص شد که فرد دستگیر شده عامل تیراندازی و از افراد اراذلواوباش سابقهدار و تحت تعقیب قضائی و انتظامی و داری سابقه فروش مواد مخدر است.
وی با هشدار جدی به عاملان تیراندازی و شرارت، تصریح کرد: امنیت و آسایش شهروندان خطقرمز پلیس است و با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.
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