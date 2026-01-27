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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

نوسان قیمتی بازار تخم‌مرغ روزانه شد

نوسان قیمتی بازار تخم‌مرغ روزانه شد

قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری روزانه در حال افزایش است. امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ کف قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۱۲۵ هزار تومان اعلام شده در حالی که روز گذشته این عدد ۱۱۵ هزار تومان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در نیمه نخست سال نهاده دامی به اندازه کافی وارد نشد یا اگر وارد شد به درستی در شبکه توزیع عرضه نشد، بازار کالاهای اساسی را دچار نوسانات قیمتی بسیاری کرده بود، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به این معضل دامن زد.

دولت سعی دارد نرخ دو قلم کالای اساسی گوشت مرغ و تخم‌مرغ را تثبیت کند و کمترین نوسان را نسبت به قیمت گوشت قرمز و سایر اقلام اساسی دیگر داشته باشد. با این وجود قیمت تخم مرغ از ابتدای سال تا امروز تفاوت بسیاری کرده و این تفاوت قیمت حتی از مهر ماه تا بهمن ماه نیز ملموس است.

به دلیل کمبود نهاده دامی در بازار و قیمت بالای آن نرخ هر شانه تخم‌مرغ که عموما دو کیلوگرم است روند افزایشی دارد.

این نوسان قیمتی روزانه شده و با توجه به اعلام اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی مرغداران تخم‌گذار میهن روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ در حالی که هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری کف قیمت ۱۱۲ هزار تومان بود این مبلغ روز گذشته دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ به ۱۱۵ هزار تومان رسید. این مبلغ امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ نیز با افزایش به هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان رسیده است.

گفتنی است، این قیمت، شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۰ هزار تومان بود.

قیمت پیشنهادی اتحادیه پس از حذف ارز ترجیحی برای هر کیلو ۱۹۹.۷۲۰ تومان بوده که با توجه به این مبلغ اعلامی یعنی تخم‌مرغ در بازار هنوز زیرقیمت در حال فروش است.

در حال حاضر هر شانه تخم‌مرغ حدود ۲ کیلوگرمی بدون بسته‌بندی فروشگاهی حدود ۴۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

کد مطلب 6733301
فاطمه امیر احمدی

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