شکست تلخ پرسپولیس مقابل فولاد/ سقوط آزاد صدرنشین با تفکرات «اوسمار»!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه از هفته هجدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار شد که با پیروزی ۳ بر یک میزبان همراه بود. احسان محروقی (۲۱) و فرشاد احمدزاده (۲+۹۰) و یوسف مزرعه (۴+۹۰) برای فولاد و علی علیپور (۸۸- پنالتی) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب فولاد

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق پور، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی، پوریا سر آبادانی، فرشاد احمدزاده، یوسف مزرعه، ساسان انصاری، احسان محروقی.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، دنیل گرا (۷۵- رضا شکاری)، سروش رفیعی (۴۶- مرتضی پورعلی گنجی)، مارکو باکیچ، امین کاظمیان (۶۹- محمدحسین صادقی)، عالیشاه (۸- امیرحسین محمودی)، اوستون اورونوف (۴۶- محمد خدا بنده لو) و علی علیپور.

وضعیت متفاوت پرسپولیس با یک بازیکن جدید

پرسپولیس با ترکیبی کاملا متفاوت برای این بازی وارد زمین شد تا دنیل گرا تنها دو روز پس از امضای قراردادش در ترکیب قرار بگیرد. همچنین عالیشاه بار دیگر در ترکیب پرسولیس به دلیل محرومیت ایگور سرگیف که ناشی از اخراج در بازی قبلی با سپاهان بود، قرار گرفت اما او خیلی زود به دلیل مصدومیت مجبور شد تعویض شود و امیرحسین محمودی برای اولین بار در فصل جاری پیراهن پرسپولیس را بر تن داشته باشد.

با این حال فولادی ها توانستند بدون ترس و با استفاده از تجربه بازیکنان خود که نیمی از آنها در پرسپولیس سابقه بازی داشتند مقابل پرسپولیس قد علم کنند و با استفاده از قدرت بدنی و هوش خود در سرزنی موفق عمل کنند تا اینکه احسان محروقی روی کرنر تمرین شده فولاد بتواند گل اول بازی را در دقیقه ۲۱ به ثمر برساند.

پس از این گل پرسپولیس سعی داشت بازی مالکانه انجام دهد اما تاکتیک فولادی ها مانع از خیمه سنگین میهمان روی دروازه حامد لک و خلق موقعیت گلزنی برای پرسپولیسی ها شد تا نیمه اول با یک گل به سود شاگردان حمید مطهری به پایان برسد.

تصمیمات عجیب اوسمار برای جبران نتیجه

سرمربی پرسپولیس در بین دو نیمه تصمیم به خارج کردن سروش رفیعی و اوستون ارونوف از زمین مسابقه شد تا میهمان تهرانی هیچ بازیسازی در میانه میدان نداشته باشد. همین موضوع باعث شد تا پرسپولیس با توجه به تاکید فولاد روی ضد حمله ها چندان نتواند خلق موقعیت کند. پرسپولیس در نیمه دوم روی ارسال ازجناحین حساب ویژه باز کرده بود تا بتواند گل بزند اما در مقابل فولادی ها با استفاده از سرعت یوسف مزرعه و فرشاد احمدزاده توانستند سه موقعیت گلزنی برای میزبان ایجاد کنند اما ضربات نهایی شاگردان مطهری منجر به گشودن دوباره دروازه نیازمند نشد تا پرسپولیس بالاخره در دقیقه ۸۶ روی ارسال محمدحسین صادقی گل تساوی و خطای سرآبادانی روی ابرقویی نژاد با تشخیص VAR صاحب پنالتی شود و علی علیپور گل تساوی را بزند.

در حالیکه بینندگان تلویزیونی انتظار سوت پایان مسابقه را داشتند فرار مزرعه و ارسال او بار دیگر دروازه نیازمند را تهدید کرد تا توپ ارسالی او در یک رفت و برگشت به کرنر تبدیل شود. ارسال کرنر رضاییان و ضربه فرشاد احمدزاده باعث شد تا نیازمند بار دیگر گل بخورد. فولادی ها پس از این گل هم دست بردار نبودند تا مزرعه ستاره بی چون و چرای این مسابقه بتواند سومین گل را وارد دروازه پرسپولیس کند و فولاد به سه امتیاز حیاتی برسد.