به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی حسن‌زاده شهابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بابل، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: امنیت پایدار امروز کشور حاصل مجاهدت رزمندگان و نیروهای حاضر در میدان و همچنین نقش‌آفرینی رسانه‌ها در عرصه اطلاع‌رسانی است.

وی با اشاره به رسالت رسانه‌ها در انتقال اخبار به جامعه افزود: خبرنگار باید اخبار را شفاف، دقیق و به‌موقع در اختیار مردم قرار دهد؛ حتی اگر اطلاع‌رسانی درباره برخی موضوعات برای عده‌ای خوشایند نباشد، رسالت حرفه‌ای خبرنگار ایجاب می‌کند واقعیت‌ها را به شکل صحیح منعکس کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه پلیس در جریان جنگ نیز خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرد، گفت: در طول این مدت، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس آگاهی و سایر پلیس‌های تخصصی به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش مجموعه انتظامی بر حفظ امنیت و آرامش مردم متمرکز بود.

سرهنگ حسن‌زاده شهابی تعامل میان پلیس و رسانه را عاملی مؤثر در ایجاد آرامش اجتماعی دانست و اظهار کرد: در این تعامل باید سه اصل صحت، سرعت و دقت مورد توجه قرار گیرد، اما نباید سرعت و دقت فدای صحت خبر شود؛ چراکه انتشار اخبار نادرست می‌تواند آثار مخربی بر جامعه داشته و امنیت روانی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: رسانه مسئولیت مهمی در مدیریت فضای عمومی جامعه بر عهده دارد و رعایت اصول حرفه‌ای در انتشار اخبار می‌تواند از شکل‌گیری نگرانی‌ها و برداشت‌های نادرست جلوگیری کند.

جنگ روایت‌ها در فضای مجازی جریان دار

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در عصر حاضر گفت: میدان نبرد امروز تنها به مرزهای خاکی محدود نمی‌شود و بخش مهمی از «جنگ روایت‌ها» در صفحات نمایشگر تلفن‌های همراه و فضای رسانه‌ای شکل گرفته است.

وی افزود: دشمنان با شناخت قدرت رسانه تلاش می‌کنند بر افکار عمومی اثر گذاشته و پیوندهای ملی و اجتماعی را تضعیف کنند؛ از این رو رسانه‌ها می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهای مهم تقویت امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایفای نقش کنند.

سرهنگ حسن‌زاده شهابی خاطرنشان کرد: هر طرح و برنامه‌ای زمانی قابلیت اجرا و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد و در این زمینه رسانه‌ها نقش مهمی در همراه کردن افکار عمومی دارند.

وی در پایان با اشاره به تأثیرگذاری رسانه‌ها در عرصه‌های مختلف گفت: رسانه‌ها در حوزه‌های فرهنگ، اجتماع و سیاست نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و می‌توانند در تقویت نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی و مشارکت عمومی اثرگذار باشند.