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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

رسانه‌ها در حفظ امنیت روانی جامعه نقش‌آفرین هستند

رسانه‌ها در حفظ امنیت روانی جامعه نقش‌آفرین هستند

ساری- معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر اهمیت تعامل پلیس و رسانه گفت: خبرنگاران با انتشار اخبار دقیق می‌توانند در تقویت آرامش و امنیت روانی جامعه نقش داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی حسن‌زاده شهابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بابل، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: امنیت پایدار امروز کشور حاصل مجاهدت رزمندگان و نیروهای حاضر در میدان و همچنین نقش‌آفرینی رسانه‌ها در عرصه اطلاع‌رسانی است.

وی با اشاره به رسالت رسانه‌ها در انتقال اخبار به جامعه افزود: خبرنگار باید اخبار را شفاف، دقیق و به‌موقع در اختیار مردم قرار دهد؛ حتی اگر اطلاع‌رسانی درباره برخی موضوعات برای عده‌ای خوشایند نباشد، رسالت حرفه‌ای خبرنگار ایجاب می‌کند واقعیت‌ها را به شکل صحیح منعکس کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه پلیس در جریان جنگ نیز خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرد، گفت: در طول این مدت، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس آگاهی و سایر پلیس‌های تخصصی به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش مجموعه انتظامی بر حفظ امنیت و آرامش مردم متمرکز بود.

سرهنگ حسن‌زاده شهابی تعامل میان پلیس و رسانه را عاملی مؤثر در ایجاد آرامش اجتماعی دانست و اظهار کرد: در این تعامل باید سه اصل صحت، سرعت و دقت مورد توجه قرار گیرد، اما نباید سرعت و دقت فدای صحت خبر شود؛ چراکه انتشار اخبار نادرست می‌تواند آثار مخربی بر جامعه داشته و امنیت روانی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: رسانه مسئولیت مهمی در مدیریت فضای عمومی جامعه بر عهده دارد و رعایت اصول حرفه‌ای در انتشار اخبار می‌تواند از شکل‌گیری نگرانی‌ها و برداشت‌های نادرست جلوگیری کند.

جنگ روایت‌ها در فضای مجازی جریان دار

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در عصر حاضر گفت: میدان نبرد امروز تنها به مرزهای خاکی محدود نمی‌شود و بخش مهمی از «جنگ روایت‌ها» در صفحات نمایشگر تلفن‌های همراه و فضای رسانه‌ای شکل گرفته است.

وی افزود: دشمنان با شناخت قدرت رسانه تلاش می‌کنند بر افکار عمومی اثر گذاشته و پیوندهای ملی و اجتماعی را تضعیف کنند؛ از این رو رسانه‌ها می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهای مهم تقویت امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایفای نقش کنند.

سرهنگ حسن‌زاده شهابی خاطرنشان کرد: هر طرح و برنامه‌ای زمانی قابلیت اجرا و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد و در این زمینه رسانه‌ها نقش مهمی در همراه کردن افکار عمومی دارند.

وی در پایان با اشاره به تأثیرگذاری رسانه‌ها در عرصه‌های مختلف گفت: رسانه‌ها در حوزه‌های فرهنگ، اجتماع و سیاست نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و می‌توانند در تقویت نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی و مشارکت عمومی اثرگذار باشند.

کد مطلب 6921317

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