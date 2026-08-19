به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی، اظهار داشت: کارگاه آموزشی سامانه کتب درسی با حضور رابطین شهرستانها و مناطق آموزشوپرورش برگزار شد و در این نشست، آخرین فرایندها و نکات مربوط به ثبت سفارش، پیگیری و توزیع کتب درسی دانشآموزان تشریح شد.
وی گفت: در این کارگاه تأکید شد روند توزیع کتب درسی از شهرستانها و مناطق به مدارس، از ابتدای شهریورماه آغاز شود. همچنین رابطین موظف شدند بر تسریع فرایند ثبت سفارش کتب درسی توسط مدیران مدارس تأکید کنند؛ چراکه فرایند ثبت سفارش، ارسال و تحویل کتابها از وزارت آموزشوپرورش تا شهرستانها و مناطق، به طور متوسط ۲۱ روز زمان نیاز دارد و تأخیر در ثبت سفارش میتواند موجب نرسیدن بهموقع کتب درسی به دست دانشآموزان شود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، افزود: بر اساس آخرین آمار ثبتنام دانشآموزان، تاکنون ۹۹.۱۸ درصد دانشآموزان دوره ابتدایی، ۹۲.۵۶ درصد دانشآموزان متوسطه اول و ۹۶.۹۵ درصد دانشآموزان متوسطه دوم ثبتنام شدهاند.
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