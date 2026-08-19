به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی فعالی ظهر چهارشنبه در نشست روحانیون مستقر شهرستان نکا اظهار کرد: روحانیون مستقر باید علاوه بر فعالیتهای تبلیغی، محور برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی در روستاها و مناطق محل استقرار خود باشند.
وی افزود: برای اجرای برنامههای فرهنگی لازم است روحانیون با هیئت امنای مساجد، هیئتهای مذهبی، پایگاههای مقاومت بسیج، شوراهای اسلامی، دهیاریها و سایر مجموعههای اثرگذار جلسات منظم برگزار کنند و از ظرفیتهای موجود در هر منطقه بهره بگیرند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن این نشستها گفت: جلسات باید با برنامه مشخص، صورتجلسه و امضای اعضا همراه باشد تا مصوبات قابلیت پیگیری داشته و فعالیتهای فرهنگی از حالت مقطعی خارج شود.
حجتالاسلام فعالی همچنین بر حضور بهموقع روحانیون در جلسات و برنامههای فرهنگی تأکید کرد و گفت: روحانی مستقر باید پیش از آغاز برنامه در محل حضور داشته باشد و با مدیریت مناسب، زمینه مشارکت و همراهی دیگر ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.
مهدویت نیازمند جریانسازی در محلات اس
وی با اشاره به همزمانی ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، بر ضرورت پرداختن جدیتر به موضوع مهدویت تأکید کرد و گفت: فرهنگ انتظار نباید محدود به مناسبتهای خاص باشد، بلکه باید به یک جریان فرهنگی مستمر در محلات تبدیل شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا برگزاری مسابقات مهدوی، نشستهای معرفتی و برنامههای فرهنگی با موضوع انتظار و زمینهسازی ظهور را از جمله اقدامات قابل اجرا عنوان کرد و افزود: روحانیون باید با استفاده از ظرفیت شوراها، دهیاریها، هیئتهای مذهبی، مساجد و پایگاههای مقاومت، برنامهای منسجم برای ترویج معارف مهدوی تدوین کنند
حجتالاسلام فعالی گزارشنویسی و مستندسازی فعالیتهای فرهنگی را از دیگر موضوعات مورد توجه دانست و گفت: برنامههای اجراشده باید همراه با گزارش دقیق و تصاویر مناسب به اداره تبلیغات اسلامی ارسال شود تا امکان ارزیابی و پیگیری فعالیتها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: کیفیت محتوای تبلیغی، منبر، بیان احکام و شیوه ارائه مطالب نیز در کنار مستندسازی باید مورد توجه روحانیون قرار گیرد و فعالیت فرهنگی زمانی اثربخش خواهد بود که هم از محتوای مناسب برخوردار باشد و هم استمرار و قابلیت ارزیابی داشته باشد.
تأکید بر تبیین حجاب و عفاف در برنامههای مذهبی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا حجاب و عفاف را از دیگر اولویتهای فرهنگی برشمرد و اظهار کرد: روحانیون میتوانند متناسب با فضای مجالس مختلف، نسبت به تبیین احکام و اهمیت حجاب و عفاف اقدام کنند.
وی افزود: در مجالس ختم، روضه، محافل خانگی و دیگر برنامههای مذهبی، حتی طرح کوتاه و متناسب مباحث مرتبط با احکام و فرهنگ عفاف میتواند در ارتقای آگاهی عمومی مؤثر باشد.
حجتالاسلام فعالی همچنین روضههای خانگی را ظرفیتی مناسب برای ارتباط مستقیم و صمیمی روحانیون با مردم دانست و گفت: این محافل میتوانند زمینه مناسبی برای طرح مسائل اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی و پاسخگویی به دغدغههای مردم باشند.
وی بر توسعه کلاسهای آموزشی، جلسات مشاوره و نشستهای کوچک محلی نیز تأکید کرد و افزود: جلسات محدود با حضور پنج، ۱۰ یا ۱۵ نفر نیز میتواند در شناسایی مسائل مردم و ارائه پاسخهای فرهنگی و اعتقادی مؤثر باشد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا در پایان خاطرنشان کرد: روحانی مستقر باید با شناخت دقیق نیازهای هر منطقه، از ظرفیتهای محلی استفاده کرده و برای موضوعات مهم فرهنگی، بهویژه مهدویت و فرهنگ انتظار، برنامهای عملیاتی، مستمر و قابل ارزیابی داشته باشد.
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