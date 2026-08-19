به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدی، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران، امروز در نشست خبری درباره نحوه نظارت بر عملکرد آسانسورهای موجود و فعال در کشور اظهار کرد: خوشبختانه روش‌های مختلفی برای بازرسی و ارزیابی آسانسورها در کشور وجود دارد و در حال حاضر نیز فرآیندهای مختلفی برای نصب و راه‌اندازی و بازرسی آسانسورها اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به استانداردهای مربوط به آسانسورها افزود: در این زمینه جلساتی نیز برگزار شده و استانداردهای مرتبط با آسانسورهای مسافری و باری وجود دارد. همچنین درباره آسانسورهای قدیمی که در ساختمان‌های قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه به شرایط این ساختمان‌ها، راهکارهایی برای ایمن‌سازی پیشنهاد شده است.

عبدی ادامه داد: بیش از ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور وجود دارد و در مورد پله‌برقی نیز با توجه به حوادثی که ممکن است رخ دهد، الزامات و نظارت‌های مربوطه اعمال می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اشراف سازمان ملی استاندارد بر عملکرد آسانسورهای موجود و فعال در سطح کشور، گفت: این نظارت و بازرسی از طریق شرکت‌های بازرسی انجام می‌شود و سازمان ملی استاندارد بر این فرآیند نظارت دارد.

وی با بیان اینکه برای فعالیت آسانسورها بدون بازرسی و تأیید سازمان استاندارد مجوزی صادر نمی‌شود، اظهار کرد: در ابتدا ممکن است برخی افراد به دلیل نداشتن اطلاعات کافی به این موضوع توجه نکنند. در همین زمینه با شهرداری همکاری داریم تا پایان کار ساختمان بدون داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور صادر نشود.

عبدی تأکید کرد: لازم است اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا سازندگان و مالکان ساختمان‌ها بدانند که برای استفاده از آسانسور، باید از نصاب یا شرکت مربوطه پروانه و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند و فرآیند استاندارد آسانسور به صورت کامل انجام شده باشد.

وی درباره بازرسی‌های دوره‌ای آسانسورها نیز گفت: شرکت‌های مجاز و دارای صلاحیت باید بازرسی‌های دوره‌ای را انجام دهند و شرایط صدور گواهینامه نیز بر اساس الزامات و استانداردهای موجود تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران همچنین درباره نظارت بر آسانسورهای اماکن عمومی، از جمله مترو و اماکن پرتردد، گفت: استانداردهای مربوط به این آسانسورها نیز اعمال می‌شود و فرآیندهای بازرسی و کنترل آنها در چارچوب ضوابط سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود.

عبدی افزود: این استانداردها الزامات مشخصی دارند و فرآیندهای مربوط به بازرسی، تأیید و صدور مجوز نیز در سامانه‌های مربوطه ثبت و پیگیری می‌شود. همچنین صدور مجوز فعالیت آسانسورها منوط به طی فرآیندهای قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم است.

وی درباره وضعیت تولید داخلی تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت آسانسور نیز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه و اقلام مورد نیاز این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود و در زمینه طراحی و تولید نیز ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد.