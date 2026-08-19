به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهلمین دوره جشنواره بینالمللی خوارزمی منتشر شد. این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از طرحها و دستاوردهای برتر علمی و فناورانه برگزار میشود و از پژوهشگران، فناوران و صاحبان طرحهای نوآورانه دعوت میکند آثار و طرحهای خود را برای حضور در این جشنواره ارسال کنند.
طرحهای ارسالی در زمینههای تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم و فناوریهای نوظهور و فناوریهای زیستی، پزشکی و سلامت مورد پذیرش قرار میگیرند. همچنین طرحها میتوانند در قالبهای بنیادی، کاربردی، توسعهای و اختراع و نوآوری ارائه شوند.
مهلت ارسال طرحها تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرحهای خود به وبسایت رسمی جشنواره بینالمللی خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir مراجعه کنند.
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