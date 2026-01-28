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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

دیدار پوتین با جولانی در کاخ کرملین

دیدار پوتین با جولانی در کاخ کرملین

رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس جمهور خودخوانده سوریه گفت: نمایندگان بخش ساخت و ساز روسیه آماده همکاری مشترک در بازسازی دمشق هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه با ابومحمد الجولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه در کرملین دیدار و رایزنی کرد.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت که مسکو از میزبانی جولانی خرسند است و در دیدارشان در کرملین، بر پیشرفت در روابط دوجانبه و شتاب تازه در همکاری‌ های اقتصادی تأکید می کند.

ولادیمیر پوتین گفت: در توسعه روابط روسیه و سوریه تاکنون دستاوردهای زیادی حاصل شده است. همکاری اقتصادی از «نقطه بن‌بست» عبور کرده و پیشرفت قابل توجهی داشته است که باید حفظ شود. روابط دوجانبه به دلیل تلاش‌های دمشق در حال پیشرفت است.

وی سپس اضافه کرد: نمایندگان بخش ساخت و ساز روسیه آماده همکاری مشترک در بازسازی سوریه هستند. ما تلاش‌ های رئیس جمهور سوریه برای احیای تمامیت ارضی سوریه را دنبال می کنیم. شتاب گرفتن روند احیای تمامیت ارضی سوریه را تبریک می گویم. مسکو همواره از احیای تمامیت ارضی سوریه حمایت کرده و از تلاش‌های الشرع (ابومحمد الجولانی) در این راستا حمایت می‌کند.

کد مطلب 6734294

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