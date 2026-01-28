به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نشست شورای آموزش و تحقیقات فناوری راهآهن ۷ بهمن ۱۴۰۴، به ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، با حضور معاونان و مدیران ستادی، در ساختمان مرکزی شهدای راهآهن برگزار شد.
جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن در نشست شورای آموزش و تحقیقات فناوری با تاکید بر پژوهشهای توسعه محور در حوزه ریلی گفت: این پروژهها باید فناورانه، نوآورانه و مسئلهمحور باشند. طرحهای پژوهشی زمانی ارزشمند خواهند بود که اثر بخش و به شکل واقعی در بهبود عملکرد ناوگان راهآهن موثر باشند.
وی در این نشست بر ضرورت کمیسازی دانشها و تدوین شیوهنامههای حمایت از طرحهای پژوهشی و مسئلهمحور ریلی تأکید کرد و گفت: نظام ارزیابی طرحهای پژوهشی باید بهگونهای طراحی شود که علاوه بر مقالات علمی، دستاوردهای کاربردی و عملی در این صنعت نیز بهصورت شفاف مورد توجه قرار گیرند.
ذاکری در خصوص شناسایی و انتخاب پژوهشگران برتر حوزه ریلی گفت: مقالات و ارائههای علمی پژوهشگران باید فناورانه و نوآورانه بوده و در راستای حل مسائل عملی ناوگان راهآهن اثربخش و موثر باشد.
معاون وزیر راهوشهرسازی همچنین از آموزش و تربیت ۴۰ مدیر در ساختار میانی راهآهن خبر داد و گفت: با اجرای طرح مدیریت دانش و ثبت تجربیات و دانش بازنشستگان، این اطلاعات در اختیار مدیران آموزش دیده قرار میگیرد.
وی هدف از این اقدام، را بهرهگیری از تجربههای تخصصی در قالب یک بسته اطلاعاتی کامل و کاربردی برای نسل جوان عنوان کرد تا ضمن ارتقای مهارتها، نقش مؤثری درگسترش و بهبود عملکرد راهآهن ایفا کند.
ذاکری با تأکید بر جذب نیروهای سرباز نخبه مشمول خدمت در راهآهن گفت: بهمنظور ارتقای دانش و فناوری در راهآهن، شناسایی و جذب نخبگانی که خدمت وظیفه خود را از طریق اجرای پروژههای تحقیقاتی در حوزه ریلی طی کردهاند، در دستور کار قرار دارد و در این راستا، کمیته تخصصی راهآهن موظف است با بررسی کارشناسانه، این نیروها را شناسایی و پس از طی مراحل لازم، در ساختار سازمانی شرکت راهآهن بهکار بگیرند.
در این نشست، از جلد اول کتاب «درسآموختهها در خط و ابنیه فنی راهآهن» رونمایی شد. این کتاب حاصل بازدیدهای مرحوم مهندس عبدالحسین لنگرودی از خطوط ریلی است و به منظور بررسی و تحلیل تجربیات عملی در زمینه خط و ابنیه فنی راهآهن تدوین شده است. هدف اصلی از تألیف و گرد آوری این کتاب، ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی با استفاده از درسآموختهها و تجربیات عملی است که در طول بازدیدهای متعدد از خطوط راه آهن جمعآوری شدهاند.
همچنین در پایان این نشست، از پروژه آموزش دیداری مبتنی بر واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) برای آموزش در محیطهای پرخطر راهآهن رونمایی شد. این محصول با هدف ارتقای ایمنی در محیطهای حساس طراحی شده و با فراهم کردن امکان آموزش تعاملی و استفاده از سناریوهای واقعی، به کاربران کمک میکند تا در محیطهای شبیهسازیشده با شرایط عملی روبرو شوند و از این طریق، مهارتهای خود را در حوزههای حیاتی راهآهن از جمله سوزنبانی و علائم الکتریکی ارتقا دهند.
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