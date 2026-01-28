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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

صالحی‌امیری: خوزستان کمترین تنش را در حوادث اخیر داشت

صالحی‌امیری: خوزستان کمترین تنش را در حوادث اخیر داشت

اهواز - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در جریان حوادث اخیر، استان خوزستان با مدیریت مناسب، کمترین میزان تنش را در سطح کشور تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی‌امیری شامگاه یکشنبه در بدو ورود به فرودگاه اهواز و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود در دولت، استاندار خوزستان به همراه مجموعه شورای تأمین و مدیریت استان، شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کردند که خوشبختانه خوزستان کمترین تنش را در سطح ملی داشته است و در این زمینه باید قدردان مردم این استان بود.

وی افزود: حامل سلام گرم رئیس‌جمهور به مردم خوزستان هستم و وی امیدوار است هرچه سریع‌تر از وضعیت ایجادشده توسط دشمنان عبور کنیم و روزهای خوب، خوش و سرشار از آرامش را برای مردم این استان شاهد باشیم.

وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: این یک واقعیت تاریخی است که خوزستان پاره‌تن ایران و قلب ایران‌زمین است و حیات ایران مدیون حیات خوزستان است.

صالحی‌امیری در تشریح برنامه‌های سفر خود بیان کرد: پس از ادای احترام به شهدای دزفول، دیداری با مردم، بزرگان و دوستان داشته و از همه عزیزانی که در این مدت با تلاش و سخت‌کوشی، امنیت و معیشت مردم را تأمین کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به تداوم سفرهای استانی اظهار کرد: حضور ما در استان‌ها یک روال طبیعی، منطقی و دائمی است و امروز این، هفتاد و هفتمین سفر ما محسوب می‌شود که ادامه خواهد داشت.

وزیر میراث فرهنگی خوزستان را استانی متفاوت خواند و گفت: خوزستان جزو محدود استان‌های کشور است که همه ظرفیت‌های سه‌گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را یکجا در خود دارد.

وی توضیح داد: از نظر میراث فرهنگی، تاریخ و تمدن این استان در خاک ایران مانند خورشیدی می‌درخشد، از لحاظ گردشگری همه ظرفیت‌های جذاب را داراست و در حوزه صنایع دستی نیز یکی از سرآمدان کشور به شمار می‌آید.

صالحی‌امیری با بیان باور دولت به تأثیر تحول‌آفرین سرمایه‌گذاری در این سه حوزه تصریح کرد: ما باور داریم که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، تحولی در معیشت، اقتصاد و توسعه استان شکل خواهد گرفت و این جهت‌گیری را دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: بار دیگر وظیفه خود می‌دانم از همه نیروهای مسلح، امنیتی، بسیج، فراجا و همه دلسوزانی که امنیت استان را تأمین می‌کنند و معیشت مردم را برقرار می‌سازند قدردانی کنم.

کد مطلب 6734484

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    نظرات

    • صادق IR ۰۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      27 17
      پاسخ
      چون مردم خوزستان اکثرا عاقل وآگاهندومیدانندکه اغتشاشات داخلی دسیسه شوم خارجیهاست واگرمملکت ناامن شودنه ملت روی خوش خواهنددیدنه ایران.درودبرمردم شریف وخونگرم خوزستان

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