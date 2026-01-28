به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی‌امیری شامگاه یکشنبه در بدو ورود به فرودگاه اهواز و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود در دولت، استاندار خوزستان به همراه مجموعه شورای تأمین و مدیریت استان، شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کردند که خوشبختانه خوزستان کمترین تنش را در سطح ملی داشته است و در این زمینه باید قدردان مردم این استان بود.

وی افزود: حامل سلام گرم رئیس‌جمهور به مردم خوزستان هستم و وی امیدوار است هرچه سریع‌تر از وضعیت ایجادشده توسط دشمنان عبور کنیم و روزهای خوب، خوش و سرشار از آرامش را برای مردم این استان شاهد باشیم.

وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: این یک واقعیت تاریخی است که خوزستان پاره‌تن ایران و قلب ایران‌زمین است و حیات ایران مدیون حیات خوزستان است.

صالحی‌امیری در تشریح برنامه‌های سفر خود بیان کرد: پس از ادای احترام به شهدای دزفول، دیداری با مردم، بزرگان و دوستان داشته و از همه عزیزانی که در این مدت با تلاش و سخت‌کوشی، امنیت و معیشت مردم را تأمین کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به تداوم سفرهای استانی اظهار کرد: حضور ما در استان‌ها یک روال طبیعی، منطقی و دائمی است و امروز این، هفتاد و هفتمین سفر ما محسوب می‌شود که ادامه خواهد داشت.

وزیر میراث فرهنگی خوزستان را استانی متفاوت خواند و گفت: خوزستان جزو محدود استان‌های کشور است که همه ظرفیت‌های سه‌گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را یکجا در خود دارد.

وی توضیح داد: از نظر میراث فرهنگی، تاریخ و تمدن این استان در خاک ایران مانند خورشیدی می‌درخشد، از لحاظ گردشگری همه ظرفیت‌های جذاب را داراست و در حوزه صنایع دستی نیز یکی از سرآمدان کشور به شمار می‌آید.

صالحی‌امیری با بیان باور دولت به تأثیر تحول‌آفرین سرمایه‌گذاری در این سه حوزه تصریح کرد: ما باور داریم که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، تحولی در معیشت، اقتصاد و توسعه استان شکل خواهد گرفت و این جهت‌گیری را دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: بار دیگر وظیفه خود می‌دانم از همه نیروهای مسلح، امنیتی، بسیج، فراجا و همه دلسوزانی که امنیت استان را تأمین می‌کنند و معیشت مردم را برقرار می‌سازند قدردانی کنم.