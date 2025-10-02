رفع شکاف تاریخی کهگیلویه و بویراحمد با حمایت دولت و جذب سرمایه گذار

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی‌امیری شامگاه پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه اظهار کرد: شکاف تاریخی کهگیلویه و بویراحمد با حمایت دولت، جذب سرمایه‌گذار و تعامل اندیشه‌ها قابل ترمیم است و مسیر توسعه را با سرعت طی خواهد کرد.

وی با اشاره به واقعیت‌های موجود در کشور، افزود: کمبودها غیرقابل انکارند، اما دولت تصمیم گرفته در برابر زیاده‌خواهی دشمن ایستادگی کند. مقاومت، مذاکره و مقابله در جهت منافع ملی در دستور کار است و ایران در مسیر صلح جهانی حرکت می‌کند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با انتقاد از سیاست‌های رژیم صهیونیستی، آن را عامل ناامنی منطقه دانست و افزود: اگر ایثار شهدا نبود، امروز در فضای امن قرار نداشتیم. دولت در ایام جنگ با تمام توان در صحنه بود و با وجود مشکلات، توانست یک میلیون تن کالای اساسی را در ۳۱ استان توزیع کند تا مردم دچار کمبود نشوند.

وی با اشاره به طراحی دشمن برای فروپاشی نظام گفت: دشمن با حمله به زیرساخت‌های نظامی و رسانه‌ای، تلاش داشت فاصله میان مردم و نیروهای امنیتی ایجاد کند، اما تحلیل غلط آنان به بن‌بست رسید و در نهایت در برابر ملت ایران تعظیم کردند.

جنگ ۱۲ روزه نماد سربلندی ایران

صالحی امیری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نماد سربلندی ایران دانست و تأکید کرد: باید به‌صورت دائمی از نیروهای مسلح دفاع کنیم و همزمان در حوزه اقتصادی، معیشت مردم را تأمین کنیم.

وی انسجام را مهم‌ترین نیاز جامعه دانست و گفت: انسجام یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه شرط تداوم حیات اجتماعی است. رسالت مسئولان، امیدآفرینی، اعتمادسازی و کارآمدی است تا سفره مردم بی‌رمق نباشد و رضایت عمومی حاصل شود.

کاوش بافت تاریخی دهدشت می تواند لایه های تاریخی این شهر را به تصویر بکشد

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی دهدشت گفت: بافت تاریخی یعنی هویت، شناسنامه و تمدن؛ باید به تاریخ دهدشت افتخار کنیم. دانشگاهیان، فرهنگیان و رسانه‌ها باید این پیام را منتقل کنند که این دیار متعلق به دوران تاریخی است.

وی افزود: باید تصویر زیبای دهدشت را به ایرانیان و جهانیان بشناسانیم. پژوهش و کاوش می‌تواند لایه‌های تاریخی این شهر را به تصویر بکشد. در حوزه صنایع دستی و گردشگری برنامه‌های زیادی داریم و جلسات کارشناسی مشترک با نماینده مجلس، استاندار و وزارتخانه در حال برگزاری است.

صالحی امیری احیای بافت تاریخی دهدشت را مقدمه‌ای برای تبدیل آن به کانون گردشگری ایران دانست و گفت: این مسیر نیازمند صبر، حضور سرمایه‌گذاران و اعتماد به مدیریت استان

است.

تفویض ۲۷ اختیار بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استانداران

وی از تفویض اختیار دولت به استانداران خبر داد و افزود: در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز ما ۲۷ اختیار به استانداران تفویض کردیم که از جمله این اختیارات، صدور مجوزهاست.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: ارزیابی دولت از عملکرد استاندار و مجموعه مدیریت استان تاکنون مثبت بوده است.