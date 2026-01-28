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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۵۱

برف‌روبی و نمک‌پاشی محور «کمیجان - وفس»

برف‌روبی و نمک‌پاشی محور «کمیجان - وفس»

کمیجان- در این ویدئو برف‌روبی و نمک‌پاشی محور «کمیجان - وفس» به همت راهداران این شهرستان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6734497

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