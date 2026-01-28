https://mehrnews.com/x3bfSK ۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۵۱ کد مطلب 6734497 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۵۱ برفروبی و نمکپاشی محور «کمیجان - وفس» کمیجان- در این ویدئو برفروبی و نمکپاشی محور «کمیجان - وفس» به همت راهداران این شهرستان را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6734497 کپی شد مطالب مرتبط 211 شغل خانگی در کمیجان فراهم شد ملکی پویا: کشف قتل و دستگیری سه قاتل در وفس جشنواره منبت سمقاور آغاز توسعه و تحول در کمیجان است تصاویری از بارش سنگین برف در سیسخت برچسبها نمک پاشی کمیجان برف روبی
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