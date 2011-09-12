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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

اکبری:

جشنواره منبت سمقاور آغاز توسعه و تحول در کمیجان است

جشنواره منبت سمقاور آغاز توسعه و تحول در کمیجان است

کمیجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کمیجان گفت: جشنواره منبت سمقاور آغاز توسعه و تحول در شهرستان کمیجان است.

محسن اکبری با بیان انی مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین جشنواره منبت سمقاور و نمایشگاه صنایع دستی شهرستان کمیجان این جشنواره به عنوان یکی از جشنواره های شاخص و مطرح استان در دو بخش جشنواره و نمایشگاه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: معرفی نقاط قوت و توانمندیهای شهرستان کمیجان و همچنین معرفی توانمندیهایی که در زمینه صنایع دستی مشهود است از اهداف برگزاری این جشنواره است.

فرماندار کمیجان گفت: مجموعه شهرستان با آمادگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم در تاریخ 27 ، 28 و 29  شهریور سال جاری گام بر می دارد و امید است این کار نقطه آغازی برای توسعه و تحول شهرستان باشد.

کد مطلب 1405366

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