به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، قیس سعید رئیس جمهور تونس وضعیت فوق العاده در این کشور را تا تاریخ ۳۱ دسامبر یعنی پایان سال جاری تمدید کرد.

وی طی ماه گذشته نیز این وضعیت را به مدت ۳۰ روز در تونس تمدید کرده بود.

مقامات تونسی در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ بر اثر وقوع یک حادثه تروریستی وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام و چندین بار آن را تمدید کردند.

بر اساس اعلام وضعیت فوق العاده، مسئولان تونسی می‌توانند منع آمد و شد، اجتماعات مردمی و نظارت بر رسانه‌ها و بازرسی اماکن بدون دریافت مجوز قضایی اعمال کنند.

انفجار خودروی حامل نیروهای امنیتی وابسته به ریاست جمهوری تونس در تاریخ مذکور باعث کشته شدن ۱۲ تن از آنها و مجروحیت ۱۶ تن دیگر شد.