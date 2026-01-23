۴ کشته در پی سیل در تونس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این تلفات در شهر موکنین در استان ساحلی شرقی منستیر رخ داده است، جایی که میزان بارندگی به ۲۳۰ میلیمتر رسیده است.
خلیل مشری، رئیس عملیات و پیگیری در اداره حفاظت مدنی، روز جمعه گفت که واحدهای دفاع مدنی تا کنون بیش از ۱۰۶ مداخله انجام دادهاند، از جمله بازرسی از جادههای سیلزده و جابجایی وسایل نقلیهای که در اثر بالا آمدن آب گیر افتادهاند.
مشری افزود که آنها ۱۵ نفر را از محل خارج کرده و به حدود ۳۰۰ نفر دیگر در عبور از درههای سیلزده و مناطق آبگرفته کمک کردهاند، زیرا باران شدید باعث طغیان رودخانهها و نهرها شده و شرایط جادهای خطرناکی را در چندین منطقه ایجاد کرده است.
موسسه ملی هواشناسی «هشدار قرمز»، بالاترین سطح در سیستم هشدار خود، را برای بزرگترین منطقه شهری تونس، استانهای نابل و منستیر صادر کرد.
مقامات کلاسها را در بیش از هشت استان به حالت تعلیق درآوردند و جادههای اصلی را بستند. آنها از ساکنان خواستند که هوشیار باشند، از مناطق مستعد سیل دوری کنند و دستورالعملهای ایمنی را رعایت کنند، زیرا انتظار میرود باران شدید و بادهای شدید ادامه یابد.
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