  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

قنبری: آموزه‌های اسلام ناب را به گفتمان عمومی جوانان تبدیل کنیم

قنبری: آموزه‌های اسلام ناب را به گفتمان عمومی جوانان تبدیل کنیم

سمنان- مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان گفت: وظیفه داریم با اتصال آموزش‌های فرهنگی به نیازهای روز، معارف اسلام ناب را از حالتِ برنامه‌های مقطعی خارج و به گفتمان زندگی‌ساز برای جوانان تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح سه‌شنبه در دوره تعالی اساتید دانشگاه و روحانیون استان سمنان که به میزبانی دانشگاه سمنان و با حضور حریزاوی قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اعلام کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در سخنرانی‌های خود تأکید کردند که هدف دشمن از آرایش جدید در جنگ تبلیغاتی، معارف اسلامی و انقلابی است.

وی با بیان اینکه امروز وظیفه داریم در عرصه‌های فکری، فرهنگی و تربیتی، متناسب با نیازهای روز و شبهات دشمن (به‌ویژه در میان نسل جوان)، کارهای عملیاتی انجام دهیم، اظهار داشت: در برابر رسوخی که دشمن در اذهان جوانان ایجاد کرده، نیازمند کارهای تربیتی عمیق هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خوشبختانه برگزاری رویدادها و دوره‌های فرهنگی و آموزشی در همه سطوح را مطلوب ارزیابی کرد، افزود: این آموزش‌ها نیازمند اتصال به جامعه و نیازهای روز نسل جوان است.

وی همچنین تاکید کرد: ما باید جوانان را از معارف اسلامی و اسلام ناب محمدی سیراب و شبکه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی بر اساس این معارف را به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان فرهنگی دنبال کنیم.

قنبری، اتصال آموزش‌ها به نیازهای روز جوان را موجب گشایش گره‌های ذهنی نسل امروز و کاهش فاصله‌های ایجادشده دانست و افزود: باید تلاش کنیم تا ترویج معارف اسلام ناب محمدی و فرهنگ‌سازی معارف عمیق اسلامی به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود.

وی در پایان با اشاره به دوره توان‌افزایی اساتید در دانشگاه سمنان، خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره که با استقبال خوب اساتید روبه‌رو شده، گامی مهم و اساسی در استان سمنان محسوب می‌شود و جای قدردانی دارد.

کد مطلب 6854797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها