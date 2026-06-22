خبرگزاری مهر، گروه استانها: سازمان تبلیغات اسلامی از بدو تأسیس تاکنون به عنوان یکی از نهادهای کلیدی و راهبردی در عرصه فرهنگ و معارف دینی، همواره نقش محوری در ترویج ارزشهای اسلامی، تقویت باورهای مذهبی و مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن ایفا کرده است.
اکنون با گسترش جنگ نرم و شناختی و پیچیدهتر شدن ابزارهای رسانه ای این سازمان بیش از گذشته نیازمند رویکردی نوآورانه، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و فعالان مردمی و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی است تا بتواند ضمن تبیین دستاوردهای نظام در عرصه های مختلف، پل ارتباطی مؤثری با نسل جدید ایجاد کرده و گفتمان وحدت و عزت را در جامعه نهادینه کند.
نقش استراتژیک تبلیغات اسلامی در مقابله با جنگهای شناختی
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی به مناسبت اول تیر و سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش راهبردی این سازمان در عرصههای مختلف فرهنگی و معارف دینی، اظهار کرد: اکنون همگان بر این امر واقف هستند که ایران در تمامی عرصهها، از جنگهای نظامی تا عرصههای دیپلماتیک، مسیر عزت و اقتدار را با موفقیت طی میکند که در این میان، تبلیغات اسلامی یکی از ارکان اصلی در تبیین این دستاوردها، انتقال فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی به نسل جدید و ایجاد وحدت در جامعه است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگانی، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت جوانان با ایدههای نو و تسلط بر تکنولوژیهای روز، یکی از مبارکترین اتفاقات در حوزه تبلیغات اسلامی است که باید تقویت شود.
وی با اشاره به چالشهای اجتماعی، ضمن پذیرش واقعیتهایی نظیر ناترازیهای اقتصادی و انرژی، تأکید کرد: منکر مشکلات نیستیم اما باید در کنار ارائه راهکارها، فرهنگ “انتقاد سازنده” را بدون تخریب و با هدف حرکت به سوی پویایی و تکاپوی اجتماعی به جامعه آموزش دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جلوگیری از تفرقهافکنی و دوقطبیسازی تأکید کرد و افزود: حفظ وحدت و همدلی در مسیر حرکت سازمانها، از اولویتهای اصلی است که باید با محوریت تبلیغات اسلامی تداوم داشته باشد.
وی ، تولید محتوای جذاب را ابزار اصلی مقابله با شایعهپراکنی دانست و گفت: اکنون فضای مجازی ، میدان نبرد روایتهاست و چنانچه تولید محتوای اصیل، روز و خلاقانه در اختیار جوانان قرار نگیرد، آنها به سمت محتواهای سطحی یا مخرب سوق داده میشوند.
جمالیان تاکید کرد: به طور حتم استفاده از فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی و تولید انیمیشن توسط نسل کنونی جامعه، نه تنها از نفوذ شایعات جلوگیری میکند، بلکه جوانان را به مبلغان اصلی گفتمان انقلاب تبدیل میکند.
سازمان تبلیغات اسلامی خط مقدم مقابله با جنگ نرم است
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از نهادهای مهم و اثرگذار فرهنگی در کشور است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نقش مهمی در ترویج معارف دینی، تقویت باورهای مذهبی و مقابله با آسیبهای فرهنگی داشته است.
حجت الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعالیتهای عمیق فرهنگی هستیم، افزود: دشمنان تلاش میکنند با جنگ نرم و هجمههای فرهنگی، باورها و ارزشهای دینی جامعه بهویژه نسل جوان را هدف قرار دهند، بنابراین نهادهای فرهنگی باید با برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای مردمی و بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی در این عرصه حضور فعالتری داشته باشند که اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی طی سه سال اخیر گامهای مؤثری برداشته است.
امام جمعه ساوه ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی با برخورداری از شبکه گسترده روحانیون، مبلغان و فعالان فرهنگی میتواند نقش مهمی در هدایت فرهنگی جامعه ایفا کند و لازم است با همافزایی با سایر دستگاههای فرهنگی، فعالیتهای خود را اثرگذارتر دنبال کند.
حجت الاسلام زحیمی با تأکید بر اینکه پیشگیری در حوزه فرهنگ بسیار مهمتر و کمهزینهتر از درمان آسیبهای اجتماعی است، تصریح کرد: هر اندازه در حوزه فرهنگ، تعلیم و تربیت دینی و تقویت بنیانهای اعتقادی جامعه سرمایهگذاری شود، به همان میزان از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
سازمان تبلیغات اسلامی پرچمدار جهاد تبیین در جنگ نرم است
استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی، این نهاد را سنگری استراتژیک در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن دانست و گفت: این سازمان از بدو تأسیس تاکنون، بازوی توانمند نظام در عرصه فرهنگ و معارف دینی بوده است و اکنون در شرایطی که دشمنان با تمام توان در جنگ نرم و شناختی به میدان آمدهاند، نقش این ارگان بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
زهرا خاطری با اشاره به اینکه دشمن در جنگ نرم، «ذهن و باورهای مخاطب» را هدف قرار داده است، افزود: اکنون عرصه تبلیغ دین دیگر تنها به منابر سنتی محدود نمیشود چرا که دشمن با ابزارهای رسانهای نوین، شبهات پیچیدهای را به ویژه برای نسل جوان ایجاد میکند.
وی افزود: در این میدان، سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه دارد با رویکردی عالمانه و با تکیه بر ظرفیت نخبگان حوزوی و دانشگاهی، به تبیین دقیق آموزههای دینی بپردازد و این همان «جهاد تبیین» است.
خاطری با بیان اینکه پیوند حوزه علمیه با نهادهای تبلیغی باید عمیقتر شود، تصریح کرد: نقش سازمان تبلیغات در جنگ نرم، تنها دفاع نیست، بلکه باید با تولید محتوای جذاب، هنری و متناسب با نیاز روز، به یک کنشگر فعال تبدیل شود.
این استاد حوزه تصریح کرد: ما در جنگ شناختی نیازمند اقناع و نه صرفاً اطلاعرسانی هستیم و این سازمان میتواند با تربیت مبلغان مسلط به تکنیکهای نوین، پیوند میان نسل جوان و معارف اصیل اسلامی را تقویت کند.
وی تصریح کرد: جایگاه سازمان تبلیغات در جنگ نرم، جایگاهِ «دیدهبانی فرهنگی» است، انتظار میرود این سازمان با رصد دقیق جریانهای فکری و شناسایی نقاط ضعف و قوت فرهنگی، راهبردهای مقابله با نفوذ فرهنگی را تدوین کرده و با استفاده از ظرفیت عظیم بانوان مبلغ و فعالان فرهنگی مردمی، در برابر هجمههای دشمنان ایستادگی کند.
نقش سازمان تبلیغات اسلامی در تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه برجسته است
کارشناس مسائل دینی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: این نهاد فرهنگی از زمان تأسیس تاکنون تلاش کرده است با برنامهریزیهای هدفمند، زمینه ترویج ارزشهای دینی و ارتقای آگاهی فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای سازمان تبلیغات اسلامی، ارتباط نزدیک با مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در اجرای برنامههای فرهنگی است که باید اذعان کرد فعالیتهای این مجموعه در مرکزی رضایت بخش بوده و حوزههای مختلف از جمله برگزاری مراسم مذهبی، برنامههای قرآنی و فعالیتهای فرهنگی باید بیش از گذشته تقویت و گسترش یابد.
عسگری با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی در شرایط کنونی جامعه ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت کارهای فرهنگی و تبیینی هستیم و تبلیغات اسلامی میتواند با استفاده از ظرفیت نخبگان، مبلغان و فعالان فرهنگی نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند.
وی همچنین به نقش جوانان در عرصه فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: حضور جوانان خلاق و دغدغهمند در برنامههای فرهنگی و تبلیغی میتواند به پویایی بیشتر این حوزه کمک کند و زمینه انتقال مفاهیم دینی به زبان روز و متناسب با نیازهای نسل جدید را فراهم آورد.
عسگری تصریح کرد: بیتردید حمایت از فعالیتهای فرهنگی و تقویت نهادهای فعال در این حوزه میتواند به انسجام اجتماعی و گسترش فرهنگ دینی در جامعه کمک کند.
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