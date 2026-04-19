به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، مراسم تقدیر از سیمبانان صنعت برق به مناسبت «روز جهانی سیمبان» در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد. این مراسم در ادامه بازدید از ناوگان خودرویی و لجستیک و همچنین مرکز پایش و رصدخانه (دیسپاچینگ) برق و انرژی شهر تهران، با حضور فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت چهاردهم)، مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق کشور و معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو) و محمد الهداد (سرپرست شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر) برپا گردید.
کامبیز ناظریان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در این مراسم با ارائه گزارشی جامع از عملکرد این شرکت در شرایط بحرانی، اظهار داشت: بالغ بر ۵۰ درصد از اصابتهایی که در کشور در اثر حملات دشمن اتفاق افتاد، در حوزه استان تهران بود. این بدان معناست که ما به طور متوسط روزانه حدود ۲۵ اصابت به شبکههای برقرسانی استان تهران و در مجموع بیش از ۱۰۰۰ اصابت در این استان داشتیم.
وی با اشاره به گستردگی تاسیسات برقرسانی در کلیه مکانها، معابر، خیابانها و حوزههای شهری و حاشیهای، افزود: با توجه به اینکه این اصابتها باعث قطع برق میشد و برای مردم نگرانی ایجاد میکرد، ما خود را متعهد و مکلف میدانستیم که در کمترین زمان ممکن شبکه را به حالت نرمال برگردانیم. اقدام بسیار خوبی که با استفاده از قابلیتهای صنعت برق انجام شد، این بود که میانگین زمان رفع خاموشی در حوزه استان و کشور به کمتر از یک ساعت رسید که کار بسیار بزرگی بود.
مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ با تاکید بر ابعاد حقوقی این حملات تصریح کرد: حمله به تاسیسات و نیروگاهها عملاً مطابق معاهدات بینالمللی، کنوانسیون ژنو و قطعنامههای شورای امنیت، یک جنایت جنگی است؛ چرا که نیروگاهها و تاسیسات به عنوان زیرساختهای غیرنظامی شناخته شده و عملاً مصون هستند، اما متاسفانه مورد حملات دشمن قرار گرفتند.
مدیریت هوشمند بحران و پاسخگویی به ۴۰۰ هزار تماس مردمی
ناظریان در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم خدماترسانی در فضای جنگی اشاره کرد و گفت: علاوه بر فضای جنگ در حوزه شهر و استان تهران، ما در این شرایط پاسخگوی بیش از ۴۰۰ هزار تماس و درخواست مردمی بودیم. نکته جالب اینجاست که با توجه به زیرساختهای ایجاد شده، بیش از ۸۳ درصد از این رسیدگیها به صورت هوشمند و با استفاده از قابلیتهای برنامهریزی شده سامانههای هوشمند در حوزه تهران انجام شد.
وی حفظ روشنایی پایتخت را یکی از نکات بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: ما بیش از ۱۳ هزار کیلومتر مسیر روشنایی داشتیم و با توجه به اینکه این امر برای مردم امنیت و آرامش ایجاد میکرد، نگاه بسیار ویژهای به این بخش شد.
رئیس هیئت مدیره توزیع برق تهران بزرگ در خصوص اقدامات حوزه اطلاعرسانی خاطرنشان کرد: صنعت برق در این زمینه برنامههای منسجمی داشت. علاوه بر برنامهریزی در رسانههای ملی و بخشهای دیگر، ما از طریق قابلیتهای حوزه GIS تهران و هوشمندسازی، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار پیامک اطلاعرسانی و آگاهسازی از وضعیت شبکه به مردم ارسال کردیم. پیش از آنکه مردم بخواهند در خصوص وضعیت برق یا مشکل ایجاد شده با ما تماس بگیرند، ما به آنها اطلاعرسانی میکردیم که این موضوع در حوزه مردمی بسیار مورد توجه قرار گرفت و اعتمادسازی کرد.
پشتیبانی ۴۰ روزه از مراسمات شهری و افتتاح پروژهها
ناظریان با بیان اینکه در کنار این اقدامات، افتتاح پروژهها نیز در دستور کار قرار داشت، گفت: با توجه به تابستان پیش رو، چندین پروژه همزمان با این بخش افتتاح شد. همچنین پشتیبانی از مراسم و مناسبتهای شهری نیز انجام گرفت؛ به طوری که بیش از ۴۰ روز در میادین و خیابانها مراسمهای متعددی از جمله روز قدس، تشییع شهدا، بیعت با رهبر و چهلم رهبر شهید برگزار شد و تمامی مراسمهای حوزه استان و شهر تهران با پوشش کامل صنعت برق در دستور کار قرار گرفت.
رونمایی از ۱۴۰۵مین پست اتوماسیون و مهار خاموشی بزرگ شرق تهران
وی نیروی انسانی متعهد را یکی از رموز اصلی موفقیت و اعتمادسازی دانست و اظهار داشت: بیش از ۵ هزار نفر نیروی عملیاتی متخصص در حوزه صنعت برق استان تهران به صورت شبانهروزی در حال کار هستند و شرایط را در دوران جنگ مدیریت میکنند. همچنین قابلیتهای فنی و مهندسی راهاندازی شده طی دو سه سال اخیر در حوزه سامانههای هوشمند، زیرساختی و اتوماسیون بسیار تاثیرگذار بوده است و ما امروز این افتخار را داریم که در دنیا جزو کشورها و شهرهای سرآمد در حوزه اتوماسیون هستیم.
ناظریان افزود: امروز با حضور مقامات حاضر، از هزار و چهارصد و پنجمین (۱۴۰۵) پست اتوماسیون تهران به نام شهیده مژده زندینسب (رییس گروه فنی برنامه و بودجه توزیع توانیر و دانش آموخته دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران) رونمایی خواهد شد. این سامانهها به ما کمک کرد تا از راه دور در ایام جنگ شبکه را کنترل کرده و در کمترین زمان شرایط را نرمال کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به آمادگی لجستیکی در جریان جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: پیشبینیهای بسیار خوبی در توان عملیاتی، تجهیزاتی و تدارکاتی صورت گرفت و سناریوهای بسیار تمرینشدهای در استان تهران داشتیم. مهمترین سناریوی تمرینشده در شرق تهران عملیاتی شد؛ جایی که ما بزرگترین عملیات مشترک و ترکیبی را انجام دادیم. علیرغم اصابت به یکی از پستهای انتقال در شرق تهران که منجر به خروج حدود نیم میلیون مشترک در ساعت ۹:۱۵ شب شد، در زمان کمتر از یک ساعت و ۴۵ دقیقه کل مشترکان برقدار شدند و ۱۳ بیمارستانِ درگیر نیز در کمتر از نیم ساعت روشن شدند که این موفقیت ناشی از عملیاتها و سناریوهای مشترک و تمرینشده بود.
انسجام صنعت برق؛ ستون موفقیت در شرایط بحران
ناظریان انسجام درونسازمانی را دیگر رمز موفقیت خواند و تصریح کرد: همزمان ۵ کمیته بر اساس تکالیف در تهران راهاندازی شد. یکی از ستونهای موفقیت، انسجام درون صنعت برق با محوریت وزیر محترم نیرو، عباس علیآبادی بود که در میدان عمل موضوعات را دنبال میکردند. همچنین حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، و محمد الهداد به عنوان سرپرست شرکت توانیر، در کنار همه همکاران صنعت برق باعث شد یک کار گروهی، ترکیبی و منسجم انجام دهیم.
وی تاکید کرد: اکنون اگرچه در شرایط آتشبس قرار داریم، اما در آمادهباش کامل هستیم تا بتوانیم شرایط را تحت کنترل داشته باشیم.
برنامهریزی ۵ همتی و ۱۴ مگاپروژه برای گذر از تابستان ۱۴۰۵
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان به تشریح برنامههای عبور از پیک مصرف تابستان پرداخت و اعلام کرد: یک برنامه منسجم در حوزه صنعت برق تدارک دیده شده است. ما ۱۴ مگاپروژه تضمینشده داریم که در راستای آنها ۱۸۰ برنامه در تهران بزرگ برنامهریزی شده و از آبان ماه سال گذشته در حال اجرا است. بالغ بر ۵ همت (هزار میلیارد تومان) سرمایهگذاری شده و ۲۰۰۰ طرح زیرساختی در حال اجراست که بخشی از آن محقق شده است.
ناظریان افزود: همچنین یک میلیون کنتور هوشمند در قالب مدیریت هوشمند مصرف، قبل از تابستان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید تا هوشمندسازی مصرف در تهران محقق شود. با تدبیر وزارت نیرو و شرکت توانیر، ما اولین مرکز مدرن هوشمندسازی مدیریت مصرف مشترکین را در روز ملی صنعت برق (دهم اردیبهشت ماه) به بهرهبرداری خواهیم رساند.
