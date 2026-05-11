به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر پایه گزارش موسسه تحقیقات آب و طبق آخرین پیشبینیهای انجامشده، طی هفته جاری بارشهایی در نوار شمالی، شمالغرب و شمالشرق کشور رخ خواهد داد. در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش بین ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، از میان حوضههای درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با میانگین بارش ۶.۹ میلیمتر و بیشینه بارش ۶۲.۴ میلیمتر، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص خواهد داد.
همچنین حوضه مرزی شرق با میانگین بارش ۰.۱ میلیمتر و بیشینه بارش نقطهای ۲.۳ میلیمتر، کمبارشترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیشبینی شده است.
در میان حوضههای درجه دو کشور، حوضه ارس با میانگین بارش ۱۴.۱ میلیمتر و بیشینه بارش ۶۲.۴ میلیمتر و حوضه تالش–مرداب انزلی با متوسط بارش ۱۰.۹ میلیمتر و بیشینه بارش ۳۵.۴ میلیمتر، پربارانترین حوضههای درجه دو کشور خواهند بود.
گفتنی است، استانهای زنجان، قزوین، همدان، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی با بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر، پربارشترین استانهای کشور در هفته جاری پیشبینی شدهاند.
