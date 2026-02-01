میادین شهری در منطقه ۶ به صحنه شور ملی و مذهبی تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تقارن اعیاد مبارک شعبانیه و ایامالله دهه فجر انقلاب اسلامی،شهرداری منطقه ۶ تهران با اجرای گسترده برنامههای فرهنگی، استقرار موکبها، برپایی استیجهای هنری و اجرای طرحهای وسیع زیباسازی شهری، جلوهای نو از نشاط اجتماعی، هویت ملی و معنویت را در میادین و معابر اصلی به نمایش گذاشت.
سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، با بیان اینکه این منطقه به عنوان «اقلیم فرهنگ و هنر» نقشی محوری در فضاسازی فرهنگی پایتخت دارد، گفت: همزمانی دهه مبارک فجر با اعیاد شعبانیه فرصتی ارزشمند برای تقویت نشاط اجتماعی، ترویج هویت ملی و مذهبی و حضور پررنگ شهروندان در فضاهای عمومی فراهم کرده است.
وی افزود: بر همین اساس، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری در کنار اقدامات گسترده زیباسازی شهری در دستور کار مدیریت شهری منطقه ۶ قرار گرفته تا میادین و معابر اصلی، به کانون شور و همدلی مردمی تبدیل شود.
شهردار منطقه ۶ با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی تصریح کرد: سه موکب فرهنگی ـ پذیرایی در میادین حضرت ولیعصر(عج)، انقلاب اسلامی و تقاطع کارگر با بلوار کشاورز مستقر شده و برنامههایی نظیر اجرای سرودهای انقلابی و مذهبی، آیینهای مناسبتی و فعالیت ماشین صوت و سرود از جشن نیمه شعبان تا روز ۲۲ بهمن در حال اجراست.
روحانی ادامه داد: مسیر میدان هفتتیر تا میدان حضرت ولیعصر(عج) به عنوان محور اصلی فعالیتهای فرهنگی انتخاب شده و در شب ۲۲ بهمن ،ساعت ۲۱ نیز اجرای ویژه استیج فرهنگی، گلبانگ اللهاکبر و نورافشانی در میادین اصلی، جلوهای ماندگار از شور انقلابی و مشارکت مردمی رقم خواهد زد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات محیطی اشاره کرد و گفت: همزمان با اجرای برنامههای فرهنگی، اداره زیباسازی منطقه ۶ با اجرای طاقهای نصرت، آذینبندی معابر با ریسههای رنگی و نصب پرچمهای کوچک و بزرگ جمهوری اسلامی ایران در میادین و محورهای شاخصی همچون انقلاب اسلامی و هفتتیر، سیمای شهری منطقه را متناسب با این ایام خجسته، آراسته کرده است.
شهردار منطقه ۶ در پایان تأکید کرد: این اقدامات با بهرهگیری از المانهای باکیفیت و هماهنگ با هویت ملی و مذهبی و با نظارت مستمر تا پایان دهه فجر و برگزاری راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت تا شهروندان این روزهای پرافتخار را در فضایی بانشاط و معنوی گرامی بدارند.
نظر شما