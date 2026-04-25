۵۰ شب گردهمایی در پنج میدان اصلی شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بصیری معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۶ پایتخت، با اشاره به اجرای این سلسله برنامه‌ها در پنج میدان شاخص منطقه گفت: این گردهمایی‌ها حاصل برنامه‌ریزی با هدف ایجاد فضایی حماسی و مقتدرانه برای تقویت پیوندهای اجتماعی در دل «جنگ رمضان» بود و توانست بخش‌های مختلف جامعه را حول محور همدلی و همراهی گرد هم آورد.

وی با بیان اینکه میدان‌های انقلاب، فردوسی، فاطمی، فرهنگ و ولیعصر طی این مدت میزبان بخش عمده برنامه‌ها بودند، افزود: این میدان‌ها به صحنه‌ای برای حضور و مشارکت پرشور شهروندان تهرانی تبدیل شد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مناسکی در آنها جریان داشت.

بصیری با اشاره به همکاری گسترده گروه‌های جهادی، گروه‌های فرهنگی و هنری مساجد، فرهنگسراهای منطقه و همچنین برخی سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فرهنگ و هنر در برگزاری این برنامه‌ها تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت این شب‌ها مرهون همراهی این مجموعه‌هاست که با حضور میدانی، پشتیبانی تدارکاتی و مشارکت فرهنگی، نقش مؤثری در تحقق این رویداد ایفا کردند.

وی افزود: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۶ هم‌زمان با اجرای برنامه‌ها، مسئولیت ساماندهی و راهبری غرفه‌ها و مواکب مستقر در میدان‌ها را نیز بر عهده داشت تا خدمات منسجم و به‌موقع به شهروندان ارائه شود. در این میان، بهره‌مندی از حضور موکب‌های عراقی در میدان انقلاب و میدان ولیعصر یکی از جلوه‌های ویژه و بین‌المللی این رویداد بود که نشان‌دهنده مشارکت و هم‌افزایی کشورهای اسلامی در برگزاری این اجتماعات مردمی است.

وی ادامه داد: در جریان این شب‌ها مجموعه‌ای از برنامه‌های اجتماعی و معنوی اجرا شد؛ از برگزاری مراسم ازدواج یک زوج جوان با همراهی خادمین حرم حضرت معصومه (س) تا حضور جمعی از مقامات، چهره‌های فرهنگی، مداحان، ورزشکاران و هنرمندان. همچنین خانواده‌های شهدای میناب، اجتماعات دخترانه و اجراهای رجزخوانی مردمی جلوه‌ای ویژه به این گردهمایی‌ها بخشیدند.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۶ تهران همچنین به پخش نماهنگ‌هایی با محوریت همدلی و حضور اجتماعی اشاره کرد و گفت: نماهنگ‌های در پناه وطن، به پای هم، آغاز ما میانه میدان، به وقت دفاع و به رنگ عشق از جمله آثاری بودند که در فضا پخش شد و با استقبال شهروندان همراه بود.

گفتنی است؛ این برنامه‌ها با استقبال گسترده مردم همراه بوده و ادامه آنها تا تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در دستور کار قرار دارد.