کشف بیش از ۶۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: مرزداران جنوب استان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور در منطقه مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: با پشتیبانی اطلاعاتی و هدایت عملیاتی مرزبانی استان، محل اختفای قاچاقچیان مشخص شد و در راستای مقابله با سوداگران مرگ، مرزداران جنوب استان پس از اخذ دستور قضایی، با اعزام چند تیم پوششی و عملیای و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و با رعایت کامل ملاحظات حفاظتی توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.

سردار شجاعی تصریح کرد: مرزداران همیشه بیدار جنوب استان در این عملیات موفق شدند در بازرسی از منطقه مرزی، ضمن توقیف دو دستگاه خودرو، دستگیری یک نفر قاچاقچی،مقدار ۶۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع ۶۱۲ تریاک، ۴۲ کیلوگرم حشیش را کشف کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس ایران اسلامی باید بدانند، امروز مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.