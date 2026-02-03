به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، فراغتی و اجتماعی خانوادهمحور در ماههای پایانی امسال و آغازین سال آینده گفت: پروژه «بازیشهر» از اواخر بهمنماه در نقاط مختلف تهران آغاز میشود و در کنار آن، طرحهای آموزشی، مهارتی و پژوهشی با هدف تقویت نقش خانواده در زیست شهری در دستور کار این مرکز قرار دارد.
اردبیلی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای خانوادههای پایتختنشین اظهارکرد: یکی از برنامههای اصلی ما تا پایان امسال، اجرای پروژه «بازیشهر» است که در مدلهای مختلف از اواخر بهمنماه آغاز میشود و تا اواخر فروردینماه و حدود ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در این طرح، تلاش کردهایم چند نقطه مشخص و پرتردد شهر را بهصورت متمرکز برای اجرای برنامهها انتخاب کنیم؛ همچنین از ابتدای اسفندماه، گروههای بازیگرد بهصورت پرتابل با مجموعهای از بازیها و تجهیزات در نقاط مختلف شهر مستقر میشوند و با خانوادهها و گروههای مختلف ارتباط مستقیم برقرار میکنند.
اردبیلی با اشاره به حضور این مجموعه در نمایشگاه زنان و تولید ملی هم بیان کرد: از ۱۳ اسفندماه به مدت ۱۰ روز در نمایشگاه زنان و تولید ملی مستقر خواهیم بود و در این مدت، «بازیشهر» را برای بازدیدکنندگان اجرا میکنیم؛ همچنین در ایام نوروز، اجرای این برنامه در اراضی عباسآباد پیشبینی شده است.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران درباره محتوای بازیهای طراحی شده افزود: بازیهای طراحیشده، عمدتاً بازیهای رومیزی هستند که در رویداد «بازیتن » طراحی شدهاند و در حدود ۱۰ هزار نسخه از آنها تولید شده است. در حال حاضر این بازیها در مرحله بازارسنجی قرار دارند و بازیهایی که با استقبال خانوادهها مواجه شوند، در قالب سری بازیهای با خانواده منتشر و در دسترس عموم خانوادههای تهرانی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اجرای پروژه «بسازش» هم گفت: در کنار این برنامهها، مجموعهای از مهارتهای خانوادهمحور با هدف تقویت کنشگری اجتماعی خانوادهها استخراج شده است؛ آموزش این مهارتها به خانوادهها و طراحی کنشهای اجتماعی متناسب با آن، در قالب پروژه «بسازش» از اواخر پاییز امسال آغاز شده و ادامه دارد.
اردبیلی ادامه داد: تلاش ما این است که فاز آزمایشی این پروژه را در سال جاری اجرا کنیم تا بتوانیم در سال آینده آن را توسعه داده و بهصورت تفصیلی و گستردهتر اجرا کنیم.
وی با اشاره به پیشبرد چند پروژه پژوهشی درحوزه خانواده تصریح کرد: مجموعهای از مطالعات و پژوهشها با محوریت خانواده در حال تدوین است که در قالب چند عنوان کتاب منتشر خواهد شد؛ از جمله این آثار میتوان به تدوین کتاب «مدل حل مسئله خانوادهمحور»، مجموعه بازیهای خانوادهمحور شامل بازیهای محیطی و رومیزی، شاخصهای سنجش خانوادهمحوری و سند محتوایی مهارتهای کنشگری خانوادهمحور اشاره کرد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تحلیل نشانهشناسی آثار هنری با موضوع خانواده نیز انجام شده و در قالب یک کتاب در حال آمادهسازی است؛ امیدواریم مجموعه این آثار را در اواخر امسال یا اوایل سال آینده رونمایی کرده و در اختیار پژوهشگران و مجموعههای مختلف قرار دهیم.
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