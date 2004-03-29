۱۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۳۸

پس از دريافت يك بسته مشكوك

دفتر كميسيون اروپا در بروكسل تخليه شد

مقامات و پليس بلژيك امروز اعلام كردند : مقر اصلي كميسيون اروپا در بروكسل بعد از دريافت يك بسته مشكوك تخليه شد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك سخنگوي اين كميسيون بدون اشاره به حزئيات بيشتر پيرامون ماهيت اين بسته گفت : پس از صدور دستور تخليه به كاركنان اين كميسيون ،  كارشناشان خنثي سازي بمب به محل اعزام شدند .
بنابر اين گزارش شاهدان گفتند كه سه ساختمان مربوط به دفاتر اصلي اين كميسيون در مركز بروكسل نيز تخليه شدند و اين در حالي است كه پليس جاده منتهي به پشت مقر اداري اتحاديه اروپا را مسدود كرد .
 كريستين دي كونينك سخنگوي پليس گفت : تخليه اين ساختمانها يك اقدام احتياطي است .
وي افزود : احتمالا اين بسته چمداني است كه توسط يك نفر جا گذاشته است اما ممكن است ما در معرض هر خطري باشيم .

