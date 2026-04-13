۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت رشکان ارومیه ۲۰ درصد افزایش می یابد

جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت رشکان ارومیه ۲۰ درصد افزایش می یابد

ارومیه- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: امسال جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت رشکان ارومیه ۲۰ درصد افزایش می یابد.

علیرضا سیدقریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سایت رشکان از سایت های موفق تکثیر و پرورش گوزن زرد در کشور است، افزود: پیش بینی می کنیم جمعیت گونه در سال جاری تا ۲۰ درصد افزایش یابد و برنامه مدیریت این گونه در استان به صورت ویژه پیگیری و دنبال می شود.

وی با بیان اینکه گوزن زرد ایرانی در معرض انقراض قرار دارد، ادامه داد: برای حفظ این گونه مرکز تکثیر و پرورش رشکان به وسعت ۶ هکتار طی ۵ الی ۶ سال گذشته در ارومیه احداث شده و توانسته ایم اقدامات اساسی برای حفظ این گونه انجام دهیم.

قریشی با بیان اینکه در سال های اول ۴ الی ۵ راس در این مرکز داشتیم، خاطرنشان کرد: هم اکنون جمعیت این گونه در مرکز به ۱۸ راس رسیده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: سال گذشته ۶ راس گوساله در این مرکز متولد شد که پیش بینی می شود امسال نیز ۵ راس در این مرکز متولد شود.

قریشی اضافه کرد: با توجه به افزایش جمعیت این گونه از سال آینده پیش بینی می شود کار رهاسازی این گونه به طبیعت که از جمله جزایر دریاچه ارومیه و سایر زیستگاه های امن در کشور است نیز آغاز شود.

وی با اشاره به انجام پایش های تخصصی و معاینات دامپزشکی از جمعیت این سایت افزود: با توجه به نزدیک بودن فصل زادآوری این گونه، کارشناسان و دامپزشکان این معاونت به صورت مستمر بر برنامه غذایی و وضعیت تغذیه، وضعیت جسمانی و سلامت، وضعیت آبستن بودن و ایمنی محل زیست گوزن ها نظارت می کنند و نمونه برداری های لازم صورت می گیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: هم اکنون بررسی آخرین نتایج نشان از وضعیت مطلوب زیستی این گونه در سایت رشکان است.

کد مطلب 6800258

