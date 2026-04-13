جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت رشکان ارومیه ۲۰ درصد افزایش می یابد

علیرضا سیدقریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سایت رشکان از سایت های موفق تکثیر و پرورش گوزن زرد در کشور است، افزود: پیش بینی می کنیم جمعیت گونه در سال جاری تا ۲۰ درصد افزایش یابد و برنامه مدیریت این گونه در استان به صورت ویژه پیگیری و دنبال می شود.

وی با بیان اینکه گوزن زرد ایرانی در معرض انقراض قرار دارد، ادامه داد: برای حفظ این گونه مرکز تکثیر و پرورش رشکان به وسعت ۶ هکتار طی ۵ الی ۶ سال گذشته در ارومیه احداث شده و توانسته ایم اقدامات اساسی برای حفظ این گونه انجام دهیم.

قریشی با بیان اینکه در سال های اول ۴ الی ۵ راس در این مرکز داشتیم، خاطرنشان کرد: هم اکنون جمعیت این گونه در مرکز به ۱۸ راس رسیده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: سال گذشته ۶ راس گوساله در این مرکز متولد شد که پیش بینی می شود امسال نیز ۵ راس در این مرکز متولد شود.

قریشی اضافه کرد: با توجه به افزایش جمعیت این گونه از سال آینده پیش بینی می شود کار رهاسازی این گونه به طبیعت که از جمله جزایر دریاچه ارومیه و سایر زیستگاه های امن در کشور است نیز آغاز شود.

وی با اشاره به انجام پایش های تخصصی و معاینات دامپزشکی از جمعیت این سایت افزود: با توجه به نزدیک بودن فصل زادآوری این گونه، کارشناسان و دامپزشکان این معاونت به صورت مستمر بر برنامه غذایی و وضعیت تغذیه، وضعیت جسمانی و سلامت، وضعیت آبستن بودن و ایمنی محل زیست گوزن ها نظارت می کنند و نمونه برداری های لازم صورت می گیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: هم اکنون بررسی آخرین نتایج نشان از وضعیت مطلوب زیستی این گونه در سایت رشکان است.