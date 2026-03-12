به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی صبح پنجشنبه در بازدیدهای از پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی میانکاله به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های طبیعی کشور، بر ضرورت تقویت اقدامات حفاظتی در این منطقه تأکید کرد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با بررسی وضعیت پروژه‌های در حال اجرای این منطقه، روند اقدامات انجام شده را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به محدودیت نیروی انسانی و امکانات در بسیاری از مناطق حفاظت شده، لازم است دو راهبرد مهم شامل توسعه حفاظت مشارکتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین فناوری‌های جدید در پایش زیستگاه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح حفاظت از تنوع زیستی کشور داشته باشد.

ظهرابی با اشاره به برخی اقدامات ابتکاری اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: برنامه‌ها و اقدامات پیشرو در این استان می‌تواند به عنوان الگویی موفق در زمینه حفاظت مشارکتی از تنوع زیستی برای سایر استان‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی در دیدار با محیط‌بانان میانکاله نیز از تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان قدردانی کرد و گفت: محیط‌بانان در واقع خط مقدم حفاظت از طبیعت ایران هستند و در شرایطی سخت، با وجود خطرات متعدد و دوری از خانواده، برای صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور تلاش می‌کنند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: حفاظت از طبیعت و گونه‌های ارزشمند زیستی کشور بدون تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان ممکن نیست و این قشر نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی کشور ایفا می‌کنند.

در ادامه این سفر، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از روند اجرای پروژه علمی – حفاظتی «نجات وزغ تالشی» در مجموعه تاریخی و طبیعی عباس‌آباد بهشهر نیز بازدید کرد.

این پروژه با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، فعالان محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در حال اجرا است و هدف آن حفاظت از یکی از گونه‌های ارزشمند دوزیستان منطقه هیرکانی است.

ظهرابی در جریان این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی این طرح قرار گرفت و اقدامات انجام شده در زمینه حفاظت از این گونه را مورد بررسی قرار داد.

تالاب عباس آباد از زیستگاه های مهم وزغ تالشی

وی با اشاره به اهمیت تالاب عباس‌آباد به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم تخم‌ریزی وزغ تالشی گفت: این تالاب نقش حیاتی در بقای جمعیت این گونه در منطقه دارد و حفاظت از آن نیازمند همکاری گسترده نهادهای علمی، اجرایی و مردمی است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در اجرای طرح‌های علمی حفاظت از تنوع زیستی اظهار کرد: حضور متخصصان دانشگاه تربیت مدرس در کنار فعالان محیط زیست، نمونه موفقی از تعامل میان دانشگاه و جامعه برای حفاظت از گونه‌های ارزشمند زیستی است.

وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای وزغ تالشی نسبت به تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های محیطی افزود: این گونه به دلیل ویژگی‌های زیستی خاص، در برابر تغییرات محیطی بسیار آسیب‌پذیر است و لازم است اقدامات حفاظتی با دقت و برنامه‌ریزی علمی ادامه یابد.

ظهرابی با قدردانی از فعالیت‌های داوطلبانه فعالان محیط زیست در این پروژه گفت: تلاش برای ایمن‌سازی مسیرهای مهاجرتی دوزیستان و فرهنگ‌سازی در میان مردم محلی از اقدامات مهمی است که می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از این گونه ایفا کند.

وی ادامه داد: نصب موانع فیزیکی برای جلوگیری از ورود دوزیستان به جاده‌های پرتردد اطراف مجموعه عباس‌آباد و ایجاد مسیرهای امن عبور از جمله اقداماتی است که باید با نظارت علمی و برنامه‌ریزی دقیق تکمیل شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از طبیعت گفت: حفاظت از تنوع زیستی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست بلکه نیازمند همکاری و مشارکت همه بخش‌های جامعه از جمله دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم محلی است.

وی تأکید کرد: تقویت چنین همکاری‌هایی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند طبیعی کشور ایفا کند.