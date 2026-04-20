۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

وزیری: همبستگی و هم‌صدایی جامعه، مهم‌ترین نیاز امروز کشور است

سنندج- دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: در شرایط جنگی کنونی، وظیفه اصلی ما تبیین، روشنگری و تقویت همدلی و هماهنگی در میان آحاد جامعه برای حفظ انسجام ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری بعدازظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز در میانه یک جنگ تحمیلی و نابرابر قرار داریم و بخش قابل توجهی از مردم در صحنه‌های مختلف حضور فعال دارند.

وی با بیان اینکه حجم وفاداری و وطن‌دوستی ملت ایران قابل توصیف نیست، افزود: آنچه در این شرایط اهمیت دارد، انجام وظیفه در حوزه تبیین، روشنگری و حفظ انسجام و هم‌افزایی میان آحاد جامعه است.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: تجربه نشان داده است که جنگ‌ها موجب تغییر نگرش‌ها می‌شوند و امروز نیز شاهد حضور اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور هستیم که جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به نقش رهبری و تأثیر آن در تقویت روحیه خودباوری در کشور بیان کرد: این مسیر موجب شکل‌گیری ظرفیت‌های بازدارندگی و افزایش انسجام ملی شده و امروز نتایج آن در صحنه‌های مختلف قابل مشاهده است.

وزیری همچنین با قدردانی از حضور میدانی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در میان مردم، تصریح کرد: این حضور مستمر در روزهای اخیر، موجب آرامش خاطر جامعه و تقویت روحیه عمومی به‌ویژه در میان نیروهای انقلابی شده است.

وی افزود: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در راستای رسالت خود، ضمن اعلام حمایت از حرکت‌های مردمی، بر ضرورت تقویت همدلی و بازتاب این انسجام در جامعه تأکید دارد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، حضور فعال در صحنه و انتقال روحیه ایثار و وطن‌دوستی به نسل‌های آینده هستیم.

