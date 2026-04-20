به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری بعدازظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز در میانه یک جنگ تحمیلی و نابرابر قرار داریم و بخش قابل توجهی از مردم در صحنه‌های مختلف حضور فعال دارند.

وی با بیان اینکه حجم وفاداری و وطن‌دوستی ملت ایران قابل توصیف نیست، افزود: آنچه در این شرایط اهمیت دارد، انجام وظیفه در حوزه تبیین، روشنگری و حفظ انسجام و هم‌افزایی میان آحاد جامعه است.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: تجربه نشان داده است که جنگ‌ها موجب تغییر نگرش‌ها می‌شوند و امروز نیز شاهد حضور اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور هستیم که جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به نقش رهبری و تأثیر آن در تقویت روحیه خودباوری در کشور بیان کرد: این مسیر موجب شکل‌گیری ظرفیت‌های بازدارندگی و افزایش انسجام ملی شده و امروز نتایج آن در صحنه‌های مختلف قابل مشاهده است.

وزیری همچنین با قدردانی از حضور میدانی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در میان مردم، تصریح کرد: این حضور مستمر در روزهای اخیر، موجب آرامش خاطر جامعه و تقویت روحیه عمومی به‌ویژه در میان نیروهای انقلابی شده است.

وی افزود: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در راستای رسالت خود، ضمن اعلام حمایت از حرکت‌های مردمی، بر ضرورت تقویت همدلی و بازتاب این انسجام در جامعه تأکید دارد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، حضور فعال در صحنه و انتقال روحیه ایثار و وطن‌دوستی به نسل‌های آینده هستیم.