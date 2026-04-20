سردار قاآنی: تشکیل دولت حق مردم عراق است و جنایتکاران نباید دخالت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی بیان کرد: برای ابلاغ تقدیر و تشکر مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از همدلی و همراهی مردم با بصیرت و مرجعیت بزرگ و مسئولین کشور عراق سفری به بغداد داشتم، ملت عراق در مقاومت و ایستادگی از سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و در وفاداری از ابالفضل العباس پیروی می‌کنند.

سردار قاآنی تاکید کرد: تشکیل دولت حق آنهاست، عراق، بزرگتر از آن است که دیگران بخصوص جنایتکاران ضد بشریت در امور آنها دخالت کنند، انتخاب نخست وزیر صرفا براساس تصمیم عراقی انجام می‌شود.