۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

سردار قاآنی: تشکیل دولت حق مردم عراق است و جنایتکاران نباید دخالت کنند

فرمانده نیروی قدس سپاه بیان کرد: تشکیل دولت حق آنهاست، عراق، بزرگتر از آن است که دیگران بخصوص جنایتکاران ضد بشریت در امور آنها دخالت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی بیان کرد: برای ابلاغ تقدیر و تشکر مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از همدلی و همراهی مردم با بصیرت و مرجعیت بزرگ و مسئولین کشور عراق سفری به بغداد داشتم، ملت عراق در مقاومت و ایستادگی از سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و در وفاداری از ابالفضل العباس پیروی می‌کنند.

سردار قاآنی تاکید کرد: تشکیل دولت حق آنهاست، عراق، بزرگتر از آن است که دیگران بخصوص جنایتکاران ضد بشریت در امور آنها دخالت کنند، انتخاب نخست وزیر صرفا براساس تصمیم عراقی انجام می‌شود.

محسن صمیمی

