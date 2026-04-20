مخالفت کمیسیون عمران مجلس با افزایش هزینه آب و برق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جزئیات نشست نظارتی امروز کمیسیون متبوع خود با وزیر نیرو که با محوریت بررسی وضعیت سدهای کشور و شبکههای توزیع برگزار شد، گفت: نشستهای نظارتی مجلس در دو سطح کمیسیونهای تخصصی با وزرای مربوطه و همچنین جلسات کلی هیئت رئیسه با اعضای هیئت دولت در حال انجام است. این رویه قطعا به هماهنگی و همدلی بیشتر میان قوا برای حل بهتر و سریعتر مشکلات مردم کمک شایانی میکند.
وی در ادامه به محورهای اصلی و مصوبات این نشست تخصصی اشاره کرد و گفت: نخستین تاکید ما در جلسه با وزیر نیرو این بود که در شرایط فعلی کشور و با توجه به همراهی بسیار خوب مردم، نباید هیچگونه افزایشی در هزینههای انشعاب و مصرف آب و برق داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: محور دوم گفتگوها، اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه بود. بر این اساس مقرر شد برای مشترکان کممصرف آب و برق، بستههای تشویقی و حتی معافیتهایی در نظر گرفته شود، در مقابل، مشترکان پرمصرف به صورت طبیعی باید هزینههای بیشتری را پرداخت کنند.
رضایی کوچی با تاکید بر لزوم تابآوری زیرساختهای حیاتی کشور، تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها بود. از آنجا که پمپاژ آب بسیاری از چاهها به شبکه برق وابسته است، تمهیدات و پیشبینیهای لازم صورت گرفت تا در صورت بروز قطعی احتمالی برق، جریان آب شرب مناطق قطع نشود.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور بیان کرد: خوشبختانه به دلیل کاهش دمای هوا، مصرف برق در کشور تقریباً به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، درخواست جدی ما از وزارت نیرو این بود که در روزهای پیش رو و فصل تابستان، هیچگونه قطعی برق در بخشهای خانگی و کشاورزی نداشته باشیم که تحقق کامل این امر نیازمند تداوم همراهی مردم در مدیریت مصرف است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع موانع تولید تجهیزات زیرساختی اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیتهای پیشآمده برای برخی واحدهای تولیدی فولاد، هماهنگیهای لازم انجام شد تا روند تولید لولههای انتقال آب شرب دچار وقفه و مشکل نشود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با قدردانی از بصیرت و حضور همیشگی مردم در صحنه خاطرنشان کرد: هماهنگی و همدلی شکلگرفته میان کمیسیونهای تخصصی مجلس و وزرای دولت، تاکنون بسیاری از مسائل را حل کرده است. ما نیز به عنوان نمایندگان ملت، همگام با رزمندگان در میدان، وظیفه خود میدانیم که امورات و مطالبات تخصصی مردم را با جدیت از دستگاههای اجرایی پیگیری کنیم.
