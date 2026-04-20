پیام خانواده سردار گمنام و مجاهد خاموش، سردار شهید حاج مجید خادمی

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده سردار گمنام و مجاهد خاموش، سردار شهید حاج مجید خادمی فرمانده شهید سازمان اطلاعات سپاه پیامی منتشر کردند.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِن المُؤمِنین رجال صَدَقوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلیهِ فمِنهم مَن قضیٰ نَحبَه وَمنهُم مَن یَنتَظِر و ما بدلوا تَبدیلا (احزاب ۲۳)

الحمدلله الذی تفرد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، خانواده سردار سرلشکر پاسدار، حاج مجید خادمی با قلبی سرشار از اندوه و با افتخار به مشیت الهی، به رسم ادب و احترام از کلیه سروران معظم و مردم فهیم و انقلابی که با حضور پرشور ،ارسال پیام تسلیت و تماس های خود در پی شهادت جانسوز شهید عزیزمان ابراز همدردی و محبت نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماید.

ابتدا از محضر مقام عظمای ولایت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای حفظه الله که با پیام پر مهرشان، موجبات آرامش قلب و تسلی دل داغدارمان بودند.

همچنین از ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه و همه مسئولان و فرماندهان محترم کشوری و لشکری که با ارسال پیام‌های تسلیت، ابراز همدردی و حضور در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری سردار سرلشکر پاسدار، حاج مجید خادمی، مرهمی بر دل داغدارمان نهادند، سپاسگزاریم.

خانواده شهید خادمی بر خود واجب میداند از آحاد ملت عزیز، قهرمان و قدرشناس ایران اسلامی، علی الخصوص، مردم باغیرت، ولایتمدار و متدین تهران، شیراز، سروستان، فسا، استهبان، ششده و قره‌بلاغ، دیگر شهرستان‌های استان فارس و استان‌های همجوار این استان تشکر و قدردانی کرده و در برابر ابراز لطف و محبت شما عزیزان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

از این رو از تمامی مسئولین و فرماندهان محترم و عالی رتبه کشوری و لشکری استان قهرمان فارس علی‌الخصوص شهرهای شیراز، فسا، ششده و قره‌بلاغ که ما را در این غم و ‌اندوه بزرگ همراهی کردند سپاسگزار بوده و دست‌بوس همه این عزیزان میباشیم.

این حضور و همراهی، نشان‌دهنده قدرشناسی از مجاهدت‌های سردار گمنام و مجاهد خاموش عرصه اطلاعتی و امنیتی، فرزند ملت و سرباز اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز بود.

همچنین تشکر ویژه داریم از مردم فهیم، ولایتمدار، باغیرت، شهید پرور و قهرمان دیار کوثر آل محمد(ص) روستای امیرحاجیلو که با حضور بی‌سابقه در مراسم وداع، تشییع، خاکسپاری و مراسم مربوط به سومین و هفتمین روز شهادت محب اهل بیت عصمت و طهارت، علی‌الخصوص حضرت زهرای مرضیه(س) و خادم خود، شهید حاج مجید خادمی، سنگ‌ تمام گذاشته و با حضور خود، تسلی دل داغدارمان بودند.

ما در برابر خداوند متعال شهادت میدهیم که مردم عزیز و غیرتمند ایران اسلامی، از زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ در این همدلی و همدردی، در تکریم سرباز وطن و خانواده ایشان کم نگذاشته و بر ما تا قیام قیامت واجب است تا قدردان این عزیزان باشیم.

همواره از همراه سردار عزیزمان، که در کنار ایشان به درجه رفیع شهادت نایل آمده‌اند با نهایت تقدیر و احترام یاد خواهیم کرد و شریک غم خانواده این شهید عزیز می‌باشیم.

شهید حاج مجید خادمی، به واقع خادم ملت ایران اسلامی و سرباز وطن بود، همان که بزرگترین دغدغه‌اش، رسیدگی به مشکلات مردم و موضوعات اجتماعی منطقه بود، از این رو علی‌رغم مشغله فراوان و مسئولیت‌های مهم و متعدد، هیچگاه از مردم غافل نبوده و دائما خود را وقف خدمت به صاحبان اصلی این انقلاب یعنی مردم و رفع مشکلات ایشان کرده بود و خادمی این مردم عزیز را برای خود افتخار میدانست.

از این رو با تاسیس موسسه خیریه وفرهنگی فاطمیه(س) در سال ۷۲، نسبت به برگزاری کلاس‌های قرآن شامل: حفظ، تفسیر، روخوانی، تجوید و غیره و نیز تحت پوشش قرار دادن ایتام و خانواده‌های بد سرپرست، گام‌های ویژه‌ای در سطح شهرستان فسا و استان فارس برداشتند. ایشان در بخشی از وصیت‌نامه خود خطاب به فرزندانشان اشاره کرده‌اند که«از مراجعه مردم به خودتان خسته نشوید که خیر دو دنیا در گرو برطرف کردن مشکلات مردم در صورت عدم مغایرت با شرع و قوانین کشور است».

این تفکر و نگاه که بر گرفته از آموزه‌های دینی و نگاه ویژه معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و قائد امت، امام شهیدمان، حضرت امام خامنه‌ای(رضوان الله تعالی) بوده است، همواره سر لوحه کاری و اخلاقی این شهید والا مقام بود.

خادمی، سرباز و خادم ملت شریف ایران اسلامی بود و هیچگاه مسئولیت‌ها و درجات ایشان در خلق و خو و رفتار ایشان تغییری ایجاد نکرد، ساده زیستی، با مردم بودن و از مردم بودن تا آخرین لحظه حیات ایشان، شاخصه اصلی زندگیشان بود.

ما نیز از خداوند متعال مسئلت داریم تا به ما توفیق خدمت به مردم شریف ایران اسلامی، علی‌الخصوص مردم فهیم استان فارس، شهرستان فسا دیار کوثر آل محمد(ص) را عنایت فرمایند و ان‌شاالله با دعای خیر شما مردم عزیز، بتوانیم ابتدا سرباز خدوم مقام معظم رهبری بوده و پس از آن ادامه دهنده راه و مکتب شهید عزیزمان، سرلشکر پاسدار، حاج مجید خادمی در مسیر خدمت به امام زاده عظیم الشانمان، امامزاده شهیدان، موسسه خیریه و فرهنگی فاطمیه و مردم شریف آن دیار باشیم.

از خداوند متعال برای یکایک شما بزرگواران سلامتی و طول عمر با عزت مسئلت داریم. ان‌شاالله که مورد شفاعت امام شهیدمان و همه شهدای والامقام از صدر اسلام تا شهدای عزیز جنگ رمضان قرار بگیریم.

ارادتمند و خاک پای همه شما عزیزان خانواده شهید حاج مجید خادمی.