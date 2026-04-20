به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری طرح یارانه خدمات آزمایشگاهی زمستان ۱۴۰۴ با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران به خدمات تخصصی آزمایشگاهی و حمایت از توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در کشور اجرا شده و همچنان امکان بهرهمندی از این اعتبار برای متقاضیان فراهم است.
امیر یونسیان، رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور، با اعلام تمدید این مهلت گفت: در راستای حمایت از فعالیتهای پژوهشی و تقویت زیرساختهای تحقیقاتی، فرصت استفاده از اعتبارات یارانه خدمات آزمایشگاهی مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است تا پژوهشگران بتوانند با فرصت بیشتری از این ظرفیت حمایتی استفاده کنند.
وی با اشاره به استمرار حمایت از جامعه علمی کشور افزود: شبکه آزمایشگاهی کشور با هدف ارتقای کیفیت پژوهشهای آزمایشگاهی و تسهیل دسترسی پژوهشگران به تجهیزات و خدمات تخصصی، حمایت از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در دستور کار خود قرار داده و این گروهها میتوانند از یارانه اعتباری شبکه برای دریافت خدمات آزمایشگاهی بهرهمند شوند.
یونسیان درباره میزان اعتبار اختصاصیافته در این طرح اظهار کرد: میزان اعتبار تخصیص یافته در این دوره نسبت به دورههای گذشته رشد قابل توجهی داشته است؛ بهطوری که تاکنون بیش از ۶ هزار عضو هیئت علمی دانشگاههای سراسر کشور و حدود ۸۲۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی از این اعتبار بهرهمند شدهاند و فرآیند تخصیص آن همچنان ادامه دارد.
رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور همچنین درباره میزان استفاده از این اعتبار توضیح داد: از محل یارانه زمستانی خدمات آزمایشگاهی تاکنون بیش از ۷۴ میلیارد ریال اعتبار توسط اعضای هیئت علمی و حدود ۷۷ میلیارد ریال اعتبار نیز توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی درباره جزئیات این حمایت نیز گفت: در این دوره همانند دورههای گذشته، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند از یارانه اعتباری شبکه آزمایشگاهی کشور با پوشش ۵۰ درصد هزینه خدمات و تا سقف ۴۰ میلیون ریال برای استفاده از خدمات آزمایشگاهی بهرهمند شوند.
یونسیان با اشاره به اینکه ظرفیت طرح اعتباری فصل زمستان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنوز تکمیل نشده است، تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا زمان تکمیل ظرفیت با مراجعه به سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی کشور به نشانی my.labsnet.ir نسبت به تکمیل اطلاعات کاربری و ثبت درخواست خود اقدام کنند.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با هدف افزایش بهرهوری زیرساختهای آزمایشگاهی کشور، تسهیل دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات تخصصی آزمایشگاهی و حمایت از توسعه فناوری در کشور فعالیت میکند و با ایجاد بسترهای حمایتی و اعتباری، تلاش دارد امکان دسترسی گستردهتر به خدمات آزمایشگاهی باکیفیت را برای جامعه علمی و فناور کشور فراهم کند.
