میراسماعیلی: ورزشکاران ایران باید شهدا را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو صبح امروز دوشنبه با حضور در منزل شهید کوه خیل با اعضای خانواده این شهید والا مقام دیدار کرد.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین دربانی امام جمعه شهرستان چهارباغ، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزش، مهدی خوشی مدیر تیم های ملی جودو، رضایی رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، سلگی رئیس هیات جودو استان البرز، سرهنگ هاشمی رئیس بسیج ورزشکاران استان البرز و استاد مدنی رئیس کمیته فنی فدراسیون جودو نیز حضور داشتند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین دربانی با اشاره به سجایای اخلاق شهید کوه خیل شهادت وی را به خانواده و مردم ایران تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: شهید کوه خیل یکی از تاثیرگذارترین مسئولان در ورزش استان بودند که فقدانش برای این استان سنگین خواهد بود.

سردار میرجلیلی نیز ضمن تسلیت این شهید بزرگوار به اعضای خانواده اش ابراز امیدواری کرد ورزشکاران ایران بتوانند با الگو گرفتن از شهدا در عرصه های ملی و بین المللی پرچم مقدس ایران را به اهتزاز درآوردند.

در ادامه آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با تمجید از اقدامات موثری که شهید کوه خیل در هیات جودو شهرستان چهارباغ داشته اند گفت: با حضور این شهید بزرگوار جودو استان البرز حرکت رو به رشد قابل تقدیری را در پیش گرفته بود و یکی از هیات های فعال کشور بود.

میراسماعیلی در ادامه به بیان ویژگی های ورزشی شهید کوه خیل پرداخت و فقدان وی را خسرانی برای جامعه جودو به ویژه جودو استان البرز عنوان کرد و گفت: امیدوارم سایر ورزشکاران ما بتوانند ادامه دهنده راه شهدا باشند.

رئیس فدراسیون جودو به فعالیت های شهید کوه خیل اشاره کرد و افزود: ایشان علاوه بر این که تا دان چهار جودو پیش رفته بودند در عرصه مربیگری هم فعالیت های موثری داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند.

در پایان این دیدار نشان ویژه فدراسیون جودو و همچنین دان شش این رشته از سوی آرش میراسماعیلی به خانواده شهید کوه خیل تقدیم شد. همچنین از سوی سازمان بسیج ورزشکاران نیز لوح سپاس تقدیم خانواده این شهید والامقام شد.

شهید علی کوه خیل که از جودوکاران استان البرز و رئیس هیات چهارباغ بود، در حملات آمریکایی - صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسید.