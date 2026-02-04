به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی در سخنانی، اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی از روز گذشته، شاهد بارش برف‌وباران در اغلب محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها بودیم.

وی افزود: محور «گاماسیاب» به علت بارش سنگین برف از سمت استان همدان مسدود شده بود که به‌منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای، این محور از سمت استان لرستان نیز به‌صورت موقت مسدود شد و پس از چند ساعت، با تلاش مشترک همکاران پلیس‌راه و عوامل راهداری در استان‌های همدان و لرستان، بازگشایی و تردد به حالت عادی بازگشت.

رئیس پلیس‌راه لرستان، ادامه داد: در محور اراک - خرم‌آباد و به‌ویژه گردنه «زالیان» نیز به دلیل بارش سنگین برف و حجم بالای تردد ناشی از تعطیلات پایان هفته، شاهد ترافیک سنگین و کندی عبورومرور بودیم، اما باوجود این شرایط و تلاش عوامل پلیس‌راه و راهداری، هیچ‌گونه انسداد راهی نداشتیم و حوالی ساعت ۶ صبح امروز ترافیک به حالت عادی بازگشت.

سرهنگ شادابی چگنی با تشکر از رانندگانی که قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت کردند، گفت: متأسفانه برخی رانندگان به علت نداشتن زنجیرچرخ و نقص تجهیزات ایمنی دچار مشکل شدند که برای حفظ جان آنان، خودروها در حاشیه امن راه متوقف شدند.

وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی، از سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف و تجاوز به چپ پرهیز کرده و پیش از سفر از سلامت خودرو، به‌ویژه لاستیک‌ها، ترمزها، سیستم گرمایشی و روشنایی اطمینان حاصل کنند و تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، لباس گرم و جیره غذایی همراه داشته باشند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، تخلفاتی مانند عدم توجه به جلو، عدم کنترل وسیله نقلیه به علت سرعت نامناسب، تغییر مسیر ناگهانی و عدم رعایت فاصله طولی، بیشترین نقش را در وقوع تصادفات داشته‌اند و امیدواریم رانندگان با آرامش و احتیاط، سفری ایمن را تجربه کنند.